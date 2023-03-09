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Beyaz Gazete
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FETÖ'cü Burak Çopur itiraf etti: 6'lı masayı biz kurduk

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından büyük mutluluk duyan FETÖ'cü Burak Çopur'dan, skandal 6'lı masa itirafı geldi. Çopur, 6'lı masayı FETÖ'nün kurduğunu itiraf etti.

FETÖ'cü Burak Çopur itiraf etti: 6'lı masayı biz kurduk
Ekleme: 9.03.2023 - 19:43 Güncelleme: 9.03.2023 - 19:55 / Editör: Ozge Selin
FETÖ'cü Burak Çopur itiraf etti: 6'lı masayı biz kurduk
Muhalefet kanadında 6'lı masa, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayını belirledi.

Uzun bir sürecin ardından 6'lı masa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına rakip olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilan etti.

Adaylığın ilanından sonra ilk tebrik, PKK'nın siyasi kanadı HDP'den geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından sonra FETÖ'cüler de büyük mutluluk yaşadı.

Hakan Şükür tebrik etti

İlk olarak sosyal medya hesabından açıklama firari FETÖ'cü Hakan Şükür, büyük mutluluk yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt edilmeyeceği 85 milyon insanımızın
Cumhurbaşkanı adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu. Hayırlı ve yolunuz açık olsun..

FETÖ'cü Burak Çopur itiraf etti: 6'lı masayı biz kurduk

FETÖ'cü itiraf etti

Muhalefet kanadından terör örgütlerine sıcak mesajlar gelirken bir itiraf da Almanya'da yaşayan firari FETÖ'cü Burak Çopur'dan geldi.

Firari Burak Çopur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, masayı FETÖ'nün kurduğunu itiraf etti.

FETÖ'cü Burak Çopur itiraf etti: 6'lı masayı biz kurduk

'Masayı biz kurduk'

Burak Çopur yaptığı açıklamada, 'Masaya baskıyı biz kurduk, masanın lideri birleştirdi.' ifadelerini kullandı.

'İyi Parti ve HDP'nin arasında normalleşmeyi de bizler gerçekleştireceğiz'
Skandal açıklamalarına devam eden Çopur, İyi Parti ve HDP arasındaki birlikteliği sağlayacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Sevgili arkadaşlarım, dostlarım, takipçilerim. Masaya baskıyı biz kurduk, masanın liderleri masayı birleştirdi ve masanın bacaklarını daha fazla sağlamlaştırdı. İyi Parti ve HDP'nin arasında normalleşmeyi de bizler gerçekleştireceğiz. Bunu da başaracağız, hep birlikte!

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