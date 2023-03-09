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Devasa kayalar evleri teğet geçti! Depremde dağdan kopmuştu! Arabalar bile yanında karınca gibi kaldı. Arabalar bile yanında karınca gibi kaldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dağdan koparak yuvarlanan ve evleri teğet geçen dev kayalar, köy sakinlerini korkuttu.

Ekleme: 9.03.2023 - 15:29 Güncelleme: 9.03.2023 - 15:32 / Editör: Ozge Selin
Devasa kayalar evleri teğet geçti! Depremde dağdan kopmuştu! Arabalar bile yanında karınca gibi kaldı. Arabalar bile yanında karınca gibi kaldı
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem, Kahta'da 45 kilometre uzaklıktaki Alidam Köyü'nü de etkledi. Deprem nedeniyle dağdan kopan tonlarca ağırlıktaki devasa kayalar yamaçtaki ağaçları devirerek köye doğru yuvarlandı.

Dağın eteğindeki evlere yakın konumlardan yuvarlanan kayalar müştemilat, meyve ağaçları, köyün içme suyu şebekesi ile kanalizasyon sistemine zarar verdi. Bölgede bazı yerleşim yerlerinin kullandığı yolun da bir bölümünü kapatan kayalar ulaşımda aksamalara neden oldu.

Depremin ardından günün ağarmasıyla kayaları gören köylüler şaşkınlık yaşadı.

İl Özel İdaresi ekipleri yola düşen kayaların kaldırılması için çalışma başlattı.

'KÖYÜN YARISI BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI'

Köylülerden Ersin Bektaş, depremde kopan kaya parçalarının büyük panik ve korkuya neden olduğunu söyledi.

Kayaların iki evi teğet geçtiğini anlatan Bektaş, 'Depremde dışarı çıktığımızda dağın yıkıldığını gördük. Gökyüzü aydınlandı. Kaya parçaları gözümüzün önünde köye yuvarlandı. Büyük korku yaşadık. Sabah aydınlık olduğunda çok şaşırdık. Köyün yarısı büyük tehlike atlattı. Kayalar evleri sıyırıp geçti' dedi.

Hüseyin Gün de depremde büyük bir gürültü duyduklarını, köyün toprak altında kaldığını sandıklarını dile getirerek 'Sabah baktık ki büyük kayalar düşmüş. Çok büyük bir tehlike atlattık ve hâlâ evlere giremiyoruz. Bazı kayalar evin 5 metre yakınından geçti' ifadesini kullandı.

Hasan Bektaş da 'Allah bizi korudu. Kayalar şans eseri kimseye isabet etmedi. Adeta kıyameti yaşadık. Depremden sonra da kayalar düşmeye devam etti. Düşen kayalar bazı köylerin yolunu ulaşıma kapattı' diye konuştu.

Devasa kayalar evleri teğet geçti! Depremde dağdan kopmuştu! Arabalar bile yanında karınca gibi kaldı. Arabalar bile yanında karınca gibi kaldı

Devasa kayalar evleri teğet geçti! Depremde dağdan kopmuştu! Arabalar bile yanında karınca gibi kaldı. Arabalar bile yanında karınca gibi kaldı

Devasa kayalar evleri teğet geçti! Depremde dağdan kopmuştu! Arabalar bile yanında karınca gibi kaldı. Arabalar bile yanında karınca gibi kaldı

Devasa kayalar evleri teğet geçti! Depremde dağdan kopmuştu! Arabalar bile yanında karınca gibi kaldı. Arabalar bile yanında karınca gibi kaldı

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Devasa kayalar evleri teğet geçti! Depremde dağdan kopmuştu! Arabalar bile yanında karınca gibi kaldı. Arabalar bile yanında karınca gibi kaldı

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