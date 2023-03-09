Demirtaş'ın Akşener'e gönderdiği ittifak mektubunda metnin altından 'Öcalan' fotoğrafı çıktı

Altılı Masa'ya geri dönen Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında 'CHP ile HDP görüşebilir mi?' sorusuna 'CHP, HDP ile görüşebilir, bu net. Ama bize asla getiremez' cevabını vermişti.Akşener'in HDP'ye ve Altılı Masa'ya rest çektiği bu sözleri sonrası ise terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden bir mektup paylaştı.HDP'nin destek vermesi durumunda Kılıçdaroğlu'nun büyük ihtimalle cumhurbaşkanı seçileceğini iddia eden Demirtaş, 'HDP destek kararı alırsa Sayın Kılıçdaroğlu çok yüksek olasılıkla Cumhurbaşkanı olacak ve siz de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaksınız.' sözleriyle İYİ Parti lideri Akşener'e ittifak çağrısında bulundu.Ancak Demirtaş'ın mektubunda bir detay dikkat çekti. Demirtaş'ın mektup metninin arka planındaki fotoğrafın HDP'nin İstanbul Yenikapı'daki bir mitingine ait olduğu belirlendi. O fotoğrafın orijinaline bakıldığında ise miting alanında terör örgütü PKK'nın elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu paçavralar yer aldığı görüldü.