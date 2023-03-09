Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih'te esnafı ziyaret etti

Başkan Erdoğan, akciğerlerinde su toplanması ve iç kanama teşhisiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden iş insanı Kemal Coşkun için Fatih Camisi'nde düzenlenen törene katıldı.Erdoğan, törenin ardından cami çevresinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.Erdoğan, ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı.