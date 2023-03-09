Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Lideri Destici'yi kabul etti...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede seçim süreci ve deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 19.00'da BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti.Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede seçim süreci ve deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ele alınması bekleniyor.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunun duyurulmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün ilk kez bir araya gelerek 1 saat 15 dakika görüşmüştü.Üç lider son olarak 28 Şubat tarihinde, depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ile Malatya'nın Doğanşehir ilçelerini birlikte ziyaret etmişlerdi.