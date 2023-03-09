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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Lideri Destici'yi kabul etti...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede seçim süreci ve deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Lideri Destici'yi kabul etti...
Ekleme: 9.03.2023 - 19:07 Güncelleme: 9.03.2023 - 20:50 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Lideri Destici'yi kabul etti...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 19.00'da BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede seçim süreci ve deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ele alınması bekleniyor.

Dün de Bahçeli'yle bir araya gelmişti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunun duyurulmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün ilk kez bir araya gelerek 1 saat 15 dakika görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Lideri Destici'yi kabul etti...

Son görüşme 28 Şubat

Üç lider son olarak 28 Şubat tarihinde, depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ile Malatya'nın Doğanşehir ilçelerini birlikte ziyaret etmişlerdi.
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