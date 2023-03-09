Cumhur İttifakı genişliyor mu? DSP ve Anavatan... Önder Aksakal'dan flaş açıklama

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım başladı... Başkan Erdoğan bir yandan depremin yaralarını sarmak için kurmaylarıyla yoğun bir çalışma sürdürürken bir yandan da seçimlere yönelik yeni gelişmeler de yaşanıyor. AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın genişlemesi gündeme geldi. Flaş açıklamalar yapan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Önümüzdeki günlerde böyle bir görüşme olur mu olmaz mı bilmemekle birlikte, bir görüşme talebi gelirse bunu DSP kurullarında değerlendiririz" dedi. Aksaka ayrıca CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği Millet İttifakı'nı da sert sözlerle eleştirdi.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için geri sayıma başladı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 10 Mart tarihi itibarıyla seçim tarihinin Resmi Gazete'de yayımlanacağını ve 14 Mayıs 2023'de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağını bildirdi.Seçim yaklaşırken 6'lı koalisyondan oluşan Millet İttifakı yaşadıkları kriz ve kavga sonrası adaylarını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirledi.AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'nda da hareketli günler yaşanıyor.Başkan Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli'yi 'seçim gündemi' ile ilgili konuları görüşmek üzere ağırladı. Erdoğan bugün de BBP lideri Mustafa Destici ile görüşecek.Başkan Erdoğan yine seçim gündemini masaya yatıracak.Görüşmeler peş peşe yapılırken Cumhur İttifakı'nın genişlemesi de gündeme geldi.Önder Aksakal'dan flaş açıklama geldi. Partisinin henüz ittifak görüşmesi yapmadığını belirten Aksakal, Cumhur İttifakı'ndan bir talep gelmesi durumunda bunu parti kurullarında değerlendirebileceklerini ifade etti.CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği Millet İttifakı'nı da eleştiren Önder Aksakal, Veryansın'a yaptığı açıklamada şunları söyledi;'Böyle bir görüşme henüz yok. Dün bir televizyon programında Kılıçdaroğlu'nu ve Millet İttifakı'nı bu haliyle destekleme imkanımızın olmadığını söyledim.Kimi destekleyeceğimiz konusunda bir görüş beyan etmedim. Sadece durum tespiti yaptım. DSP hiçbir ittifak görüşmesi yapmadı. 'Gerekirse 600 milletvekilini adayımızı çıkarır, hepimiz katılırız seçimlere' dedim. Bundan 'Cumhur İttifakı'na katılır' anlamı çıkaranlar da olabilir.Önümüzdeki günlerde böyle bir görüşme olur mu olmaz mı bilmemekle birlikte, bir görüşme talebi gelirse bunu DSP kurullarında değerlendiririz. Sonuçta karşıda sıkıntılı bir yapılanma var. ABD ile hizalanmış, bölgenin üniter yapısı ve toprak bütünlüğünü tehdit eden bir siyasetin Türkiye ayağını oluşturmaya çalışan bir yapı var. Bunlar bizim dikkatimizden kaçmıyor. Bizler vatansever insanlarız, önceliğimiz vatan tabii ki.'