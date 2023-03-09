Bugün hava nasıl olacak? Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

EDİRNE 7°C, 20°C Parçalı ve çok bulutluİSTANBUL 11°C, 15°C Parçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 8°C, 17°C Parçalı ve çok bulutluKOCAELİ 9°C, 17°C Parçalı ve çok bulutluA.KARAHİSAR 2°C, 14°C Parçalı ve çok bulutluDENİZLİ 7°C, 20°C Parçalı ve çok bulutluİZMİR 12°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA 4°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren batı kıyıları hafif sağanak yağışlıADANA 10°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları ile öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 10°C, 17°C Parçalı ve çok bulutluHATAY 9°C, 18°C Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıK.MARAŞ 6°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneybatı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 5°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu,ESKİŞEHİR 4°C, 15°C Parçalı ve çok bulutluKONYA 4°C, 17°C Parçalı ve çok bulutluSİVAS 0°C, 14°C Parçalı ve çok bulutluBOLU 5°C, 15°C Parçalı ve çok bulutluDÜZCE 8°C, 19°C Parçalı ve çok bulutluKASTAMONU 2°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 9°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ile yarın öğle saatlerinde sağanak yağışlıAMASYA 6°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlıSAMSUN 9°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT 5°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlıTRABZON 9°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlıELAZIĞ 3°C, 16°CParçalı ve çok bulutluERZURUM -3°C, 8°C Parçalı ve çok bulutluKARS -5°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurluMALATYA 3°C, 17°C Parçalı ve çok bulutluADIYAMAN 9°C, 19°C Parçalı ve çok bulutluDİYARBAKIR 5°C, 19°C Parçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 5°C, 17°C Parçalı ve çok bulutluŞANLIURFA 10°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu