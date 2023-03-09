Bugün hava nasıl olacak? Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre; ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak. Ege'nin kıyı kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Akdeniz ile Bursa, Balıkesir, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Yozgat, Iğdır, Sinop, Iğdır, Siirt bölgelerinde yağış görülecek. Kars, Bitlis, Ağrı, Hakkari bölgelerinde karla karışık yağmur görülecek. Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimleri ile Osmaniye'de yağışlar kuvvetli olacak.
MARMARA
EDİRNE 7°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 11°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 8°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 9°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR 2°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 7°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 12°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA 4°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren batı kıyıları hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ
ADANA 10°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları ile öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 9°C, 18°C Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
K.MARAŞ 6°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneybatı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
ANKARA 5°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu
,ESKİŞEHİR 4°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 4°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS 0°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU 5°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 8°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 2°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 9°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ile yarın öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA 6°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN 9°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 5°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON 9°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ELAZIĞ 3°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -3°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu
KARS -5°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu
MALATYA 3°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
ADIYAMAN 9°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR 5°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 5°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 10°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu
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