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Beyaz Gazete
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Bugün hava nasıl olacak? Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre; ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak. Ege'nin kıyı kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Akdeniz ile Bursa, Balıkesir, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Yozgat, Iğdır, Sinop, Iğdır, Siirt bölgelerinde yağış görülecek. Kars, Bitlis, Ağrı, Hakkari bölgelerinde karla karışık yağmur görülecek. Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimleri ile Osmaniye'de yağışlar kuvvetli olacak.

Ekleme: 9.03.2023 - 10:49 Güncelleme: 9.03.2023 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
Bugün hava nasıl olacak? Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
MARMARA

EDİRNE 7°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 11°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 8°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 9°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR 2°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 7°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 12°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren batı kıyıları hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA 10°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları ile öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 9°C, 18°C Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ 6°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneybatı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

ANKARA 5°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

,ESKİŞEHİR 4°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 4°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 0°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU 5°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 8°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 2°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ile yarın öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 6°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 5°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ELAZIĞ 3°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -3°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu

KARS -5°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA 3°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

ADIYAMAN 9°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR 5°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 10°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu
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