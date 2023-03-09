Bir ilde daha diri fay hattı ortaya çıktı: Uzmanı açıkladı bölgede deprem riski var mı?

Asrın felaketi olarak adlandırılan ve 11 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından sosyal medyada bilimsel bir açıklaması olmadan yapılan paylaşımlar bilgi kirliliğine neden oluyor.Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün diri fay haritaları, Ankara'da tedirginliğe neden oldu. Bilimsel verilere dayanmadan yapılan paylaşımlar kentte yeni bir fay ortaya çıktığı algısını oluşturdu.Bağlıca'dan Yapracık'a uzanan fay, uzmanlara göre yeni değil ve büyük deprem riski taşımıyor.TRT'nin haberine göre, Yapracık-Bağlıca arasında, otoyolun hemen kenarından geçen fayın daha önceden de bilindiğine işaret eden Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, 'Bu daha önce Etimesgut'ta 3,5 civarındaki depremlerin kaynağı olarak bizim tarafımızdan bilinen bir yapı' diye konuştu.Prof. Dr. Seyitoğlu, ana yapı olmadığı için yıkıcı büyüklükte deprem riski oluşturmadığına dikkati çekti:'Ana yapı değil. O yüzden kuşku ve heyecan yaratılmasına gerek yok.'