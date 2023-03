Bakan Yanık, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde yürütülen çalışmalara ilişkin, 'Sanayici ve iş adamlarımızın üretimlerinin devam ediyor olması, üretim faaliyetlerinin eski haline dönmesiyle ve hatta belki artmasıyla beraber buralardaki yıkımı çok hızlıca ortadan kaldıracağız, hızlıca inşa aşamasına geçeceğiz.' dedi.Bakan Yanık, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı konuşmada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ili etkileyen ağır bir afetle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.Depremlerden yaklaşık 13,5 milyon kişinin etkilendiğini belirten Yanık, 996 kişinin hayatını kaybettiği Osmaniye'de 230'un üzerinde binanın Pazarcık merkezli ilk büyük sarsıntıda yıkıldığını, yaklaşık 660 binanın da acil yıkılmasının gerektiğini dile getirdi.Devletin tüm birimlerinin depremin ilk anından itibaren harekete geçtiğini aktaran Yanık, şöyle devam etti:'11 ilin tamamına baktığımızda son derece yoğun bir süreç geçiriyoruz ama şükürler olsun ilk dakikadan itibaren bütün devlet kurumlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımız, hepimiz bölgeye dağılarak hemen gerekli koordinasyon başlatılıp, AFAD koordinasyon merkezleri kurulup, valilerimiz, diğer kurum ve kuruluş temsilcilerimizle hızlıca organize olup milletimizin yaralarını sarmaya gayret ettik. Tabii bu kadar geniş bir alanda, bu kadar çok insanı etkileyen bir süreci takip etmek her birimiz için aynı zamanda hizmeti verenlerin de depremzede olduğu gerçeğini önümüze koyduğumuzda çok kolay değil ama bizim milletimiz güçlüdür, büyük bir millettir. Bu milletimiz güçlüklerin üzerinden gelmesini hep bildi. İnşallah bundan sonra da bu özelliğini devam ettirecek.'- 'Cömert, paylaşmayı seven, sofrasını herkese açmayı seven bir toplumuz'Yanık, bu süreçte sanayici, tüccar, esnaf ve çiftçilerin üretim faaliyetlerini sürdürmelerinin de önemli olduğunu vurguladı.Bu yıkımın sonuçlarını ve etkilerini üretimle beraber ortadan kaldıracaklarını dile getiren Yanık, 'Üretim devam ederse inşaat faaliyetlerimizi yoğunlaştırırız. Üretim devam ederse vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını bir an önce tamamlarız. Üretim devam ederse sosyal iyileşme hızlıca başlar, sosyal rehabilitasyon kendiliğinden başlar. Dolayısıyla sanayici ve iş adamlarımızın üretimlerinin devam ediyor olması, üretim faaliyetlerinin eski haline dönmesiyle ve hatta belki artmasıyla beraber buralardaki yıkımı çok hızlıca ortadan kaldıracağız, hızlıca inşa aşamasına geçeceğiz.' diye konuştu.Hayırda yarışma noktasında yükümlülüklerinin olduğunu ifade eden Yanık, bu yapıldığında milletin kendi içindeki dayanışmasına iyileştirici etkisinin olduğunu belirtti.Osmaniye'nin insan kaynağı, toprağının zenginliği, insanının devletine, milletine bağlılığı itibarıyla çok müstesna bir yere sahip olduğunu vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:'Bizim insanımız eğitime verdiği önemle, çocuklarının yetişmesine verdiği değerle, geleceğe ilişkin umutlarını diri tutan, devletine, milletine, inancına bağlı, irfanı önemseyen, toprağı bereketli, bu yüzden son derece cömert, paylaşmayı seven, sofrasını herkese açmayı seven bir toplum. Dolayısıyla Osmaniye, Allah nasip ederse önümüzdeki süreçte de bütün bir ülkemizin örnek şehirlerinden, işte depremin yaralarını sarma noktasında da örnek olacak şehirlerden biri olmaya devam edecek. Buna kalben çok inanıyorum. Hepimize 'geçmiş olsun' diliyorum.'Yanık, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy ile yönetimdeki arkadaşlarına teşekkür ederek, 'Sanayicilerimizin, iş adamlarımızın önümüzdeki süreçteki ihtiyaçları, istekleri sektörle ilgili meselelerinde biz de hem bakanlık olarak üzerimize düşen ne varsa hem kişisel olarak bu toprakların bir evladı olarak her türlü desteğe hazır olduğumuzu, her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu, zaten ilgili bütün bakanlıklarımızın şu anda deprem bölgesi başta olmak üzere bütün ülkemizle alakalı teyakkuzda olduğunun bilinmesini özellikle istiyorum.' ifadesini kullandı.Bakan Yanık, beraberindekilerle Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasını da ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve işçilerle sohbet etti.