Bakan Karaismailoğlu tek tek açıkladı: Dünya teknolojilerini kullanıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Adıyaman'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.Depremin ilk saatlerinden itibaren diğer bakanlarla görev bölüşümü yaparak bölgeye geldiklerini ve acil durum eylem planlarına göre çalışmalara başladıklarını belirten Karaismailoğlu, tahminlerinin çok üzerinde hasar olması ve kışın en soğuk günlerinin yaşanması nedeniyle ilk haftanın zorlu geçtiğini söyledi.Karaismailoğlu, Bakanlığının ülkenin her tarafına yayılmış 5 bin şantiyesinden iş makinesi ve ekiplerin de bölgeye geldiğini ifade ederek, yıkım çok fazla olmasına rağmen binlerce vatandaşı canlı kurtardıklarını dile getirdi.Depremin ilk haftası hem iklim şartları hem de hasarın olağanüstü büyüklüğü karşısında bazı şeylerin eksik yapılmış olabileceğine işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:'Yunanistan büyüklüğünde bir coğrafyadan, 3 Hollanda büyüklüğünde alandan bahsediyoruz. Bunların hepsine aynı anda müdahale etmeye çalışıyorsunuz. Birisine müdahale ederken birisine müdahale etmemiş olabiliyorsunuz. Onun verdiği sıkıntı ve vicdani hassasiyet de vardı. Bir taraftan da vefat eden vatandaşlarımızın cenazelerini kaldırıyoruz. İlk bir hafta çok yoğun ve sıkıntılı süreç yaşadık. 'En gelişmiş ülkeler' denilen ülkelerde böyle bir olay olsa 1 ayda bu bölgelere müdahale edemezlerdi, ulaşamazlardı hatta. Biz ilk saatlerde burada işimizin başındaydık. Burada çalışma yaparken diğer depremi de karşıladık. Yılmadık, usanmadık, uyumadık, çok büyük özveriyle çalıştık.'Bölgede olayın büyüklüğüne karşın herkesin yapılması gerekenin çok daha fazlasını yaptığını vurgulayan Karaismailoğlu, 'Şimdi 1 ayı aşkın süre geçti. Burada artık normal hayata dönüşün izleri gözükmeye başladı. Mücadelemiz devam ediyor, buradan hiçbir zaman elimizi çekmeyeceğiz. Burada tek geri getiremeyeceğimiz kayıplarımız, onun dışında her şeyi eskisinden daha iyi hale getirip, buraları daha iyi inşa ve ihya etmeden buralardan ayrılmayacağız. Ondan da herkes müsterih olsun. Bundan sonra bize gereken sadece zaman' ifadelerini kullandı.Karaismailoğlu, 'Burası Adıyaman'ın batı kısmında. 1800 aileyi barındıracağımız bir alan. Burada yaşam başladı, 300 ailemizi misafir ediyoruz. Yarın 500'e çıkacak. 1 hafta içinde 1800 aileye kadar tamamlayacağız' dedi.Bu şekilde Adıyaman'da 15 konteyner alanı oluşturduklarına işaret eden Karaismailoğlu, 'Şehrin doğu kısmında 2 bin 400 konteynerlik alanımız var. Şehrin güney kısmında 2 bin 700 aileyi barındıracağımız prefabrik şehir kuruyoruz. Mart ayı sonu itibarıyla burada 10 bine yakın aileyi konteyner kentlerde misafir etmeye başlayacağız. Nisan ayında da bu konteyner işini tamamen bitirmiş olacağız ve vatandaşımıza kalıcı konutlara geçmek için ara formül olan geçici yaşam alanlarında rahat ettirmenin çözümlerini üretmeye devam edeceğiz' diye konuştu.Depremin ilk günlerinde GSM hizmetlerinde yaşanan aksamalara da açıklık getiren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:'Haberleşmede çok önemli aşamalar kaydettik. Deprem öncesinde buralarda şehir merkezlerinde haberleşmeyle ilgili önemli altyapılarımızı halletmiştik. Dünyanın en şiddetli depremini yaşadığınızda birtakım sorunlar arkasından geliyor. Bunlar ilerleme sağlamak istediğimiz konulardı. Baz istasyonlarının binalarda olması, elektriğin kesilmesi vesaire, bu konular neticesinde haberleşmede bazı sıkıntılar yaşadık. Burada aslında bizim baz istasyonlarında jeneratörlerimiz, UPS'lerimiz var, belirli süre sonra onlar da devreden çıkmaya başladı. Onun sıkıntılarını ilk günlerde yaşadık ama 3'üncü günden daha fazla mobil baz istasyonlarıyla problemi çözdük ama o aradaki eksiklikleri de iyi gördük. Onların da gerekli cezalarını, gerekli yaptırımlarını GSM şirketlerine yaptıracağız. Böyle olası durumda bunları yaşamamak için neler gerektiğine de bakacağız. Onların da bazı mazeretleri var. Bağımsız kule kurmak istediklerinde yaşadıkları zorluklar ve kamu binalarına baz istasyonu kurmakta yaşadıkları zorluklar var ama bunların hiçbiri mazeret değil. Bu ihtiyaçsa bu ihtiyacın her halükarda 7 gün 24 saat giderilmesi için ne gerekiyorsa bunu yapmak lazım.'Bakan Karaismailoğlu, GSM firmalarının tedbir alıp almadığına yönelik soru üzerine de 'Tedbir almadıklarını düşündüğümüz için onlara cezalar verdik. Ayrıca onlar hakkında incelemeler ve soruşturmalar başlattık. Gereği de bunların yapılacaktır. Bunları bugün yapmazsak, bu tür olası durumlarda bunları tekrar yaşayabiliriz. Bu GSM şirketlerinin kurmak istedikleri baz istasyonlarına ve kule kurmada yardımcı olmamız gerekiyor ama onların da yapması gereken çok şey var. Onu da yaptırmak bizim görevimiz, yaptıracağız, yapmıyorsa da gerekli cezai müeyyideleri uygulayacağız.' dedi.İletişim hizmetlerinde bölgedeki son duruma ilişkin bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:'İlk 4 gün dışında burada 350 mobil araçla ihtiyaç olan haberleşme hizmeti sağlanmaya çalışıldı. Bu her geçen gün daha da arttı. Bireysel kuleler kurmaya, sabit baz istasyonlarını da yeniden kurmaya başladık. Şu an ihtiyacı karşılayan haberleşme hizmeti var burada. Bunun mobil değil, kalıcı olarak kurulması ve kapasitenin ciddi şekilde artırılması gerekir. Bütün çadır kentlere TÜRKSAT 5B üzerinden ücretsiz Wi-Fi hizmeti veriyoruz. Bakanlığımızın önemli hizmeti.'Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:'Bölgedeki 10 bin kilometre büyüklüğünde karayollarımızdan yüzde 2'si etkilendi. Bu yüzde 2'si dediğimiz kısımda tamamen 2000 yılı öncesi yapılmış yapılar ve yollardır. Onlara da kısa sürede müdahale ederek ilk 2 gün içerisinde onları da faaliyete geçirdik. Bu yüzde 2'lik kısmında alternatif yolları vardı. O yüzden karayollarında bir sıkıntı yaşamadık.9 havalimanından 700 bin kişiyi tahliye ettik. Ulaştırma yatırımlarının önemli olduğu görüldü. Buraları eskisinden daha iyi hale getireceğiz. Nisan ayı sonunda artık çadır görmeyeceğiz.Tüm deprem bölgelerindeki havalimanları tamamen aktif ve sivil, kargo uçuşlarımız devam ediyor. Depremin ilk gününden itibaren çok başarılı bir performans gerçekleştirdiler. Yaptığımız yatırımların ne kadar önemli olduğu böyle afet durumlarında bir kez daha anlaşıldı. Biz 26 havalimanımızı niye 57'ye çıkardık? Bunun önemli sebeplerinden bir tanesi de bu gibi durumlardı. Ulaştırma yatırımları stratejik yatırımlardır. Bunlar olmazsa olmazdır. Kullanmazsın kullanmazsın ama 100 yılda bir defa kullanırsınız yaptığınız yatırımınızın katlarcasını karşılarsınız. Şimdi bizi eleştiriyorlar. Gökçeada'da niye havalimanı var? Niye var acaba? İşte görüyorsunuz yaşadık bunu. Adıyaman'da havalimanı olmasaydı ne olacaktı? Aynı şekilde diğer havalimanlarımız da öyle. Visyonsuzlar eleştirsin. Biz bu yatırımları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz.Depremden etkilenen tren raylarında 56 kilometrelik kısım harici hatlar kullanılıyor. Deprem bölgesinde hava yoluyla 700 bine yakın, demir yoluyla 100 bine yakın, deniz yoluyla da 30 bine yakın vatandaşımızı taşıdık.Şu an kullanmış olduğumuz teknolojiler sayesinde olası deprem durumlarında 24 saat işletmelerini yapacaklar. İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara, Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü gibi ulaşımı ilgilendiren tüm projelerde kullanmış olduğumuz mühendislik yöntemleri ve teknolojiler ile buralar olası bir afet durumunda bize acil bir ulaşım yolu olacaklar. Yaptığımız projelerin arkasındayız. Kullandığımız teknolojiler dünya teknolojileri.Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray afette acil durum yolu olacak. Avrasya Tüneli, Marmaray ve kara yolu projelerinde sismik izolatörler kullanıyoruz.İstanbul'da 100 kilometrenin üzerinde demir yolu yatırımımız var. Bunlar afette sığınak olacak, hatlarımız hizmete devam edecek'