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Altılı Masa'dan bir cumhurbaşkanı yardımcılığı koltuğu da İnce'ye

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, katıldığı canlı yayında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'na katılmasından memnuniyet duyacaklarını söyledi. Zorlu, "Genel Başkanımız da açıkladı, sayın Muharrem İnce çok tecrübeli bir siyasetçi. Hem Türkiye'ye hem de İttifaka güç katabileceğine inanıyoruz. Tabii bu bizim verebileceğimiz bir karar değil." dedi.

Altılı Masa'dan bir cumhurbaşkanı yardımcılığı koltuğu da İnce'ye
Ekleme: 9.03.2023 - 22:49 Güncelleme: 9.03.2023 - 22:59 / Editör: Ozge Selin
Altılı Masa'dan bir cumhurbaşkanı yardımcılığı koltuğu da İnce'ye
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, katıldığı canlı yayında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'na katılıp katılmayacağına ilişkin soruya dikkat çeken bir cevap verdi.

İYİ Parti İnce'ye yeşil yaktı
İnce'nin tecrübeli bir siyasetçi olduğunu söyleyen Zorlu, şu açıklamalarda bulundu:

'Genel Başkanımız da açıkladı, sayın Muharrem İnce çok tecrübeli bir siyasetçi. Biz memnuniyet duyarız. Hem Türkiye'ye hem de İttifaka güç katabileceğine inanıyoruz. Tabii bu bizim verebileceğimiz bir karar değil.'
Memleket Partisi'nde 12 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim yapılacak.

Muharrem İnce'nin partisinden yapılan açıklamada, 'Memleket Partisi Tüzüğü'nün 66'ncı maddesine göre Cumhurbaşkanlığı adaylığı, partimize kayıtlı tüm üyelerimizin katılımıyla ve ön seçimle belirlenmekte olup, aday olmak isteyenlerin tüzüğe uygun bir şekilde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekmektedir' bilgisi verildi.
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