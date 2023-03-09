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Afetzedelere 131 milyon kişilik beslenme desteği

Kızılay, depremden en fazla etkilenen 10 ilde farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla her an depremzedelerin yardımına koşuyor. Kızılay, deprem bölgelerinde 4 bine yakın profesyonel ve gönüllüsü ile deprem bölgesinde yaraları sarmaya çalışıyor.

Ekleme: 9.03.2023 - 17:15 Güncelleme: 9.03.2023 - 17:17 / Editör: Ozge Selin
Afetzedelere 131 milyon kişilik beslenme desteği
Kızılay, depremin hemen ardından afetzedelerin beslenme hizmetleri için 10 il, 70 ilçe ve 972 noktada başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Kızılay Koordinesindeki Afet Beslenme Platformu üyeleriyle birlikte afetin 33'üncü gününde; 5 aşevi, 86 ikram aracı, 361 mobil mutfak, 47 mobil fırın, 22 sahra mutfak ile görev yapan beslenme platformu üyeleri, köylere de sıcak yemek taşıyor.


YAKLAŞIK 131 MİLYON BESLENME DESTEĞİ

Kızılay koordinesindeki Afet Beslenme Grubu, afet bölgesinde bulunan aşevleri, mobil mutfak ve mobil beslenme araçlarından bugüne kadar günde 3 öğün olmak üzere, 130 milyon 288 bin 490 kişilik beslenme desteği sağladı. Kızılay, etkilenme alanı bu denli büyük bir sahada vatandaşların gıda ve tüketim ürünlerine daha kolay ulaşabilmesi için Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep'te toplamda 13 sosyal marketi hizmete alırken marketlerin açıldığı günden itibaren 195 bin 686 afetzede yararlanıp ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşıladı. Kızılay, deprem bölgesindeki illerde kalan ya da farklı illere tahliye edilen vatandaşların gıda ve tüketim ürünlerine daha kolay ulaşabilmeleri için ilk etapta planladığı toplam 70 milyon değerindeki alışveriş kartı dağıtımını da sürdürüyor. Kartlar, tahliye bölgelerindeki afetzedeler ve iş yerlerinin açılmadığı iller haricindeki afetzedelere Türk Kızılay İl Merkez Şubeleri tarafından dağıtılıyor.
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