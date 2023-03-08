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YÖK'ten farklı nedenlerle üniversiteye gidememiş kadınlara yönelik uygulama

YÖK Başkanı Erol Özvar, farklı nedenlerle üniversiteye gidememiş 34 yaşını tamamlayan kadınlara bu yıl ilk kez devlet üniversitelerindeki programlarda kontenjan ayırdıklarını bildirdi.

Ekleme: 8.03.2023 - 14:19 Güncelleme: 8.03.2023 - 15:26 / Editör: Ozge Selin
YÖK'ten farklı nedenlerle üniversiteye gidememiş kadınlara yönelik uygulamaYÖK Başkanı Erol Özvar, yayınladığı yazılı mesajla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, kadınların yükseköğretim sistemindeki önemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

1 Ocak 2023 itibarıyla 34 yaşını tamamlamış kadınlar için devlet üniversitelerinin merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarında “34 yaş üstü kadınlar kontenjanı” ayrıldığını belirten Özvar, konuya ilişkin kararın “Özel Durumu Bulunan Adaylar” başlığı altında 2023-YKS Kılavuzu'nda yayınlandığını kaydetti.

Lisans programından mezun olmayan kadınlar yararlanabilecek
Bu haktan daha önce herhangi bir lisans programından mezun olmayan kadınların yararlanacağını hatırlatan Özvar, daha önce bir ön lisans programından mezun olanların ise sadece lisans programları için ayrılan kontenjanları tercih edebileceklerini bildirdi.

34 yaş üstü kadınlar için ayrılan kontenjanların sınırlı olduğunu anlatan Özvar, kontenjanların merkezi yerleştirmeyle dolmaması veya kayıtlar sonrası boş kalması durumunda ek yerleştirme yapılacağını belirtti.

Özvar, daha çok kadının yükseköğretim sistemine dahil olmasına katkı sağlayacak bu duyuruyu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

'Geçen yıl yüzde 32 olan kadın profesör oranı bu yıl yüzde 33,64'e yükseldi'

Türkiye'nin kadınların yükseköğretimdeki yeri açısından birçok gelişmiş ülkenin önünde yer aldığını vurgulayan Özvar, şu bilgileri verdi:

“Türkiye'deki 33 bin 385 profesörden 11 bin 230'u kadındır. Geçen yıl yüzde 32 olan kadın profesör oranı bu yıl yüzde 33,64'e yükseldi. Bu oran da yüzde 20,8 olan AB ülkeleri ortalamasının çok üstündedir. Kadınlarımızın yükseköğretimdeki bu başarısından büyük memnuniyet duyduğumuzu ve onları her zaman desteklemeye devam edeceğimizi vurgulamak isterim.”

'AB ortalaması yüzde 24 iken Türkiye'de bu oran yüzde 28'den bu yıl yüzde 32'ye yükseldi'
Yükseköğretimde rektör, dekan, bölüm başkanı, yüksekokul müdürü gibi yönetici konumundaki kadın oranının da AB ülkeleri ortalamasının çok üzerinde olduğuna dikkati çeken Özvar, “AB ortalaması yüzde 24 iken Türkiye'de bu oran yüzde 28'den bu yıl yüzde 32'ye yükseldi.” dedi.

Üniversitelerde 84 bin 398 kadın akademisyenin görev yaptığını belirten Özvar, yükseköğretimde kadın okullaşma oranının da her yıl arttığını vurgulayarak, “Türkiye'de yükseköğretimin yaygınlaşmasıyla 18-22 yaş kadın okullaşma oranı yüzde 49,20 ile yüzde 40,31 olan erkek okullaşma oranının önüne geçti.” ifadelerini kullandı.
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