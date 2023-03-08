Yeni TOKİ arsa ve konut kura takvimi belli oldu! İşte İzmir dahil kura çekimi tarihleri
TOKİ sonuçları, sosyal konut projesi ve arsa özelinde gündemin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Yeni TOKİ arsa kura ve sosyal konut projesi kura tarihleri belli oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekimi işlemleri Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ara verilmişti.
Deprem nedeniyle ara verilen TOKİ kura çekimi işlemleri yeniden başladı. 'TOKİ kura sonuçları ne zaman' sorusu gündemdeki sıcaklığını artırdı. Asrın en yıkıcı deprem felaketi nedeniyle ara verilen TOKİ kura çekimleri, deprem bölgesi önceliğiyle ile kaldığı yerden devam ediyor. TOKİ konutları depremelerde rüştünü ispat etti. Bunun yanında TOKİ sonuçları sorgulama işlemi en çok arananlar arasında yer aldı.
YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU
Yeni TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen ancak 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında 'İlk Evim, İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinin ilk 7 etabı 75 ilde tamamlanmıştı.
5 Şubat günü Kütahya'daki kura çekimlerinin ardından 6 Şubat'ta Ankara'da yapılması planlanan 'İlk Evim Arsa' kura çekimleri Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenmişti.
ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ İŞLEMLERİ BAŞLADI
Ara verilen kura çekimleri 6 Mart'ta Ankara'da başladı. 'İlk Evim, İlk İşyerim' kura çekimlerine 8-14 Mart tarihleri arasında İzmir'den başlayarak beş ilde 21 bin 219 konut için devam edilecek.
BAKAN KURUM: TOKİ İLE HEM SOSYAL KONUTLARIMIZI HEM DE AFET KONUTLARIMIZI YAPACAĞIZ
Bakan Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımla Bakanlığa bağlı TOKİ eliyle bir taraftan afet konutlarının inşasının diğer taraftan da 'İlk Evim, İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' kura çekimlerinin devam ettiğini duyurdu.
Bakan Kurum, paylaşımında 'İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı. Çarşamba günü de konut kuralarımıza kaldığımız yerden, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz. TOKİ'mizle sosyal konutlarımızı yapacak, afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız!' dedi.
İŞTE İL İL SOSYAL KONUT İÇİN YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ
Bakanlık açıklamasında 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ olmak üzere beş ilde 8-14 Mart tarihleri arasında 21 bin 219 konutun kuraları noter huzurunda çekilecek:
8-14 Mart 2023: İzmir 12 bin 400 konut
8-9 Mart 2023: Afyonkarahisar 3 bin 169 konut
11 Mart 2023: Edirne 1.363 konut
12 Mart 2023: Kırklareli 1.189 konut
13-14 Mart 2023: Tekirdağ 3 bin 98 konut
TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU
8-10 Mart tarihleri arasında 15 bin 400 hak sahibi için müstakil arsa kuraları noter huzurunda çekilecek iller şunlar:
8 Mart 2023: Kilis Merkez 275
8 Mart 2023: Hatay Merkez 275
8 Mart 2023: Elazığ Merkez 1.650
8 Mart 2023: Malatya Merkez 550
8 Mart 2023: Adıyaman Merkez 275
8 Mart 2023: Kahramanmaraş Merkez 275
9 Mart 2023: Adana Merkez 2 bin 200
9 Mart 2023: Şanlıurfa Merkez 3 bin 300
10 Mart 2023: Gaziantep Merkez 3 bin 300
10 Mart 2023: Diyarbakır Merkez 3 bin 300
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