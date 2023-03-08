PKK’lı teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi: 'Terörist neredeyse hedef orası!'
Irak'ın kuzeyinde iki PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Milli Savunma Bakanlığı, "Terörist neredeyse hedef orası!" başlığını kullandı.
Terör örgütü PKK'ya Irak'ın kuzeyinde bir darbe daha vuruldu.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Gelişmeyi ise Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi Twitter hesabından duyurdu.
'Terörist neredeyse hedef orası!' diyen Bakanlık şu ifadeleri kullandı:
'Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.'
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