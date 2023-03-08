PKK’lı teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi: 'Terörist neredeyse hedef orası!'

Terör örgütü PKK'ya Irak'ın kuzeyinde bir darbe daha vuruldu.Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.Gelişmeyi ise Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi Twitter hesabından duyurdu.'Terörist neredeyse hedef orası!' diyen Bakanlık şu ifadeleri kullandı:'Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.'