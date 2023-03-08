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Beyaz Gazete
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Kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yaptı! 6 öğrenci yaralı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, kaza yapan otomobil ile taksiye çarpamamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı okul servis midibüsü, sitenin bahçesine girdi. Kazada, midibüsteki 6 öğrenci yaralandı.

Ekleme: 8.03.2023 - 17:34 Güncelleme: 8.03.2023 - 17:37 / Editör: Ozge Selin
Kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yaptı! 6 öğrenci yaralı
Kaza, saat 08.30 sıralarında Şenyuva Mahallesi Defne Caddesi'nde meydana geldi. F.P. yönetimindeki 26 DK 932 plakalı otomobil, karşı yönden gelen C.Ş. yönetimindeki 06 T 6861 plakalı taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Taksi ile aynı yönde giden 06 C 7071 plakalı servis midibüsünün sürücüsü H.D., kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan midibüs, duvarı yıkıp, sitenin bahçesine girdi. Kazada, midibüsteki 6 ortaokul öğrencisi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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