İYİ Parti-CHP arasında rant ilişkisi: Özdağ kirli çamaşırları ortaya döktü: 'Akşener CHP’nin belediye kaynaklarını kullandı'

İYİ Parti-CHP arasındaki rant iddialarına bir yenisi daha eklendi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in CHP üzerinden rant elde ettiğini belirterek “Meral Akşener, CHP’nin bütün belediye kaynaklarını kullandı” dedi. Akşener’in ihaleler aldığını da öne süren Özdağ ayrıca Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylığı aleyhine faaliyet yürüttüğünü de sözlerine ekledi.

6'lı koalisyonunun entrika dolu aday pazarlıkları henüz gündemden düşmezken İYİ Parti-CHP arasındaki rant iddialarına bir yenisi daha eklendi.'AKŞENER CHP'NİN BÜTÜN BELEDİYE KAYNAKLARINI KULLANDI'İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ihaleler aldığını öne süren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Meral Akşener CHP'nin bütün belediye kaynaklarını kullandı' dedi.'AKŞENER, CHP'DEN REKLAM BÜTÇESİ KULLANDI'Akşener'in CHP üzerinden ihaleler kullanarak rant elde ettiğini belirten Özdağ İYİ Parti liderinin büyük bir reklam bütçesi kullandığını da sözlerine ekledi.'TOPLUMU KILIÇDAROĞLU ALEYHİNE YÖNLENDİRDİ'Özdağ, İYİ Parti liderinin ayrıca Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemeye çalıştığını kaydederek, 'Masada oturduğu süre içerisinde 'Kemal Kılıçdaroğlu kazanamayacağını söyledi' ifadelerini kullandı.Özdağ, Akşener'in muhalif seçmeni Kılıçdaroğlu'nun aleyhine yönlendirdiğini de sözlerine ekleyerek 'Topluma Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağı düşüncesini en fazla aşılayan kişi Meral Akşener oldu.' dedi.Öte yandan İYİ Parti CHP arasında rant iddiaları da yeni değil. Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın CHP'li belediyelerden ihaleler aldığını belgeler eşliğinde açıklamıştı.Akşener o dönemde Yarkadaş'ın iddialarına karşılık sessiz kalmıştı.