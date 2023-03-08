Hac kura sonuçları açıklandı! 2023 Diyanet ile Hac kuraları çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Diyanet son dakika hac kuraları açıklaması geldi. Hac kura sonuçları sorgulama ekranı açıldı. Bir süredir hacı adayları tarafından beklenen hac başvuru sonuçları için çekiliş bugün gerçekleşti. Diyanet İşleri tarafından çekilen kuraların sonuçları e devlet üzerinden ön kayıtlarını yapmış olan kişilere duyuruldu. Şimdi adaylar, 'hac kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?' sorularına yanıt arıyor. Sonuçlarla birlikte Hac kontenjanı için salgın öncesi duruma dönüldüğü bilgisi de paylaşıldı. Son karara göre 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımız kutsal topraklarda ağırlanacak. Peki, hac kura başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2023 hac kura sonuçları öğrenme ekranı ve nihai isim listesi…HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI!Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 yılı hac kura sonuçlarının bugün saat 22.00'den itibaren e-Devlet üzerinden sorgulanabileceğini açıkladı.Beklenen isim listesi son dakika yayında!DİYANET'TEN AÇIKLAMA!'2023 yılı Hac kura sonuçları açıklandı Kura sonucunu ve hac ile ilgili tüm işlemlerinizi Dijital Türkiye Portalından (e-Devlet) takip edebilirsiniz.'HAC KURALARI ÇEKİLDİ!Açıklamada, '2023 yılı Hac kura sonuçlarını bugün saat 22.00'den itibaren Türkiye Portalı (e-Devlet) üzerinden öğrenebilirsiniz.' ifadelerine yer verildi.HAC KONTENJAN SAYISI BELLİ OLDU!Geçen yıl Kovid-19 salgını kısıtlamaları kapsamında Türkiye'den sadece 37 bin 770 kişi hac ibadeti için kutsal topraklara gidebildi. Salgından kaynaklı kısıtlamaların kalkmasıyla bu yıl daha fazla kişi hacca gidebilecek.HAC ÜCRETLERİ 20231 kişinin hac masrafı Türk Lirası cinsinden 60 bin TL ile 90 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor. Bu rakamlar Diyanet tarafından yapılan hac kurası sonrası oluşan fiyatlardır.Fakat kurasız hac programı ile hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen müslümanlar daha fazla ücret ödemek zorunda.Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.Oda türüne göre ortalama oda fiyatları:2 Kişilik Oda : 175 bin 097 Türk Lirası3 Kişilik Oda : 165 bin 364 Türk Lirası4 Kişilik Oda: 150 bin 955 Türk Lirası13-24 MART'TA HAC KESİN KAYITLARI YAPILACAKDiyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da Kovid-19 salgını nedeniyle 2020-2021'de sadece Suudi Arabistan vatandaşlarının hac yapabildiğini ve kuralarda adı çıkan hacı adaylarının haklarının 2022'ye ertelendiğini hatırlattı.Kovid-19 tedbirleri nedeniyle geçen yıl Türkiye'den 37 bin 770 kişinin hacca gidebildiğini ve ülkenin hac kotasının, 8 Ocak'ta 83 bin 430 olarak açıklandığını hatırlatan Bircan, şöyle devam etti:'2023'te, 2022'de 65 yaşından büyük olması ve aşı sebebiyle gidemeyen 34 bin 443 hacı adayımız kurasız bir şekilde hac ibadetini bu sene yapacaklardır. Ülkemize tanınan hac kotasının geriye kalan kısmı için ise ön kayıt yaptıran vatandaşlarımızın arasından, hac konaklama tercihleri ve ön kayıt yaptırdıkları yıllar ve kayıt sayısı oranları da esas alınarak kat sayılı bir şekilde kura çekilecektir.'Bircan, 15 Şubat 2023'te yapılması planlanan hac kurasının 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bugüne ertelendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:'Kurada adı çıkanlar, 13-24 Mart 2023'te kesin kayıtlarını yaptırabilecekler. Boş olan kontenjanlara ise 30 Mart-7 Nisan 2023'te kayıt yapma imkanı tanınacak. Kesin kayıtlar, e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunu seçenler il müftülüklerine, acenteyi seçenler ise Başkanlığımızla sözleşme imzalayan acentelerle gerçekleştirebilecekler. Kesin kayıt yaptıran vatandaşlarımızın, il müftülüklerimizin düzenlemiş olduğu hac hazırlık kurslarına katılmalarını istirham ediyoruz.'