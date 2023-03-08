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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, deprem bölgesindeki enerji arzına ilişkin açıklama yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, deprem bölgesinde yıkık, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalar dışındaki binaların yüzde 96,7'sine doğal gaz arzı sağlandığını bildirdi.

Ekleme: 8.03.2023 - 20:24 Güncelleme: 8.03.2023 - 20:24 / Editör: Ozge Selin
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, deprem bölgesindeki enerji arzına ilişkin açıklama yaptı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'asrın felaketi' olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremler sonrası elektrik ve doğal gaz iletim hatlarında ortaya çıkan sorunların giderildiği belirtildi.

Deprem bölgesinde yer alan 11 ilde 6 milyon 18 bin 718 elektrik abonesi bulunduğu kaydedilen açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yaptığı incelemeler sonucu yıkık, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalar dışında deprem bölgesinde bulunan binaların tamamının yakınına enerji verildiği aktarıldı.

Deprem bölgesinde 1 milyon 821 bin 52 doğal gaz abonesi bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Yıkık, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalar dışında deprem bölgesindeki binaların yüzde 96,7'sine doğal gaz arzı sağlanmıştır. Elektrik arzından farklı olarak, doğal gaz arzında ekiplerin binaları ve iç tesisatları tek tek kontrol etmesi gerekmektedir. Yapılan bu incelemeler sonrası herhangi bir sorun tespit edilmeyen dairelere doğal gaz verilmektedir. Ayrıca, yoğun hasarlı bölgelerin içinde bulunan hasarsız binalara doğal gaz arzına ilişkin çalışmalar enkaz kaldırma çalışmalarına paralel olarak devam etmektedir. Teknik olmayan sebeplerden ötürü elektrik ve/veya doğal gaz hizmetinden yararlanamayan vatandaşlarımız elektrik için Alo 186'yı, doğal gaz için Alo 187'yi arayarak, gerekli kontroller sonrası elektrik ve doğal gaz hizmetinden faydalanabilirler.'
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