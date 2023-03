Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.00'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...MUHALEFET KRİZİNDE NELER YAŞANDI?Muhalefet krizinde yaşananları anlatan Osman Gökçek, “İçeriden çok doğru bir kaynaktan aldığım bilgiyi size aktarmak istiyorum. Aslında hadise şöyle gerçekleşiyor. Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş, dün akşamdan önceki gün Sayın Akşener'in evine gidiyorlar. Akşener'in evine giderek, onu tekrar masaya döndürmek için ikna etmeye çalışıyorlar. Bu iknanın ucunda da şöyle birşey var. Sayın Akşener, ‘Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını ben mümkün olarak görmüyorum.' diyor. Çünkü toplum tarafından sevilmediğini düşünüyor. Kabul edilmediğini düşünüyor. Bu yüzden İmamoğlu ve Yavaş'ın mutlaka masada cumhurbaşkanı yardımcılığı alması gerektiğini düşünüyor. Başka türlü de masaya dönüşü mümkün değil. Çünkü biliyorsunuz ‘Milletin artık ihtiyaçlarını bu masa karşılayamaz hale gelmiştir.' diye bir açıklama yaptı. Bundan nasıl dönecek? Bunun için de bir formül aranıyor. Bunun üzerine Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş akşam kalkıyorlar ve gidiyorlar. Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapıyorlar. Sabah tekrar geri geliyorlar. Tekrar kahvaltıda bir araya geliniyor. Bir araya gelinen kahvaltıda Sayın Yavaş ve İmamoğlu, Kemal Bey'den bu işin onayını aldıklarını söylüyorlar. Bunun üzerine de Meral Hanım tabiki oraya gelme kararı alıyor. Oraya kadar her şey çok normal gidiyor. Sonra biliyorsunuz işin tiyatro kısmı... Onlar genel merkeze geliyorlar. Sanki genel merkeze davet ediyorlarmış gibi gözüküyorlar vs. Oraya geliyorlar ve bu görüşmenin eşliğinde de Akşener masaya geri dönüyor. Masaya geri döndükten sonra öncelikli olarak kimin kaç vekilinin olacağı, genel başkanlar vekil olmasınlar, onlar direkt olarak cumhurbaşkanı yardımcısı olarak seçime girsinler. Hem topluma bir güven verme söz konusu olur. Bu şekilde seçime gidilsin şeklinde bir konuşma oluyor. Herkes bu konuda mutabakata varıyor, kabul ediyorlar. Ama daha sonra Ali Babacan, Mansur Yavaş'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun kendilerinin dengi olmadığı noktasında bir fikir beyan ediyor. Bu fikri de şöyle beyan ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu, ‘Masaya Akşener geri döndü. Bu şartlarla geri döndü. Bende bu şartların olabileceği konusunda kendisine uygun olabileceğini söyledim. Şimdi sizin fikirlerinizi dinliyoruz' diyor ve geri çekiliyor. Ali Babacan, bu işte Mansur Bey'in ve Ekrem İmamoğlu'nun kendilerinin dengi olmadığını, bu listede isimlerinin geçmemesi gerektiğini' yönünde bir beyanda bulunuyor. Bunun üzerine Sayın Akşener, ‘Beni o zaman buraya neden çağırdınız? Ben bu şartla geldim. Eğer böyle olmayacaksa ben buraya başka şartla gelmiş oluyorum.' diyor ve tartışma biraz ilerleyince Sayın Akşener masaya vuruyor. Masadaki bardaklar düşüyor, bunlar kırılıyor. Bardak kırıldıktan sonra Akşener ayağa kalkıyor, ‘Ben sadece bu şartla buraya geldim.' diyor ve kapıya doğru yürürken Gültekin Uysal kendisine ‘Biz buraya popstar değil cumhurbaşkanı seçmeye geldik Sayın Akşener' diyor. Sayın Akşener daha da hiddetleniyor. Akşener kapıya gidince, Temel Bey kapıya kollarını açıyor ve dışarı çıkmasına izin vermiyor. Bunun üzerine Ahmet Davutoğlu geliyor ve kendisine ‘Lütfen, Sayın Akşener lütfen sakin olun. Bu konuları bir konuşalım.' diyerek kendisini ikna etmeye çalışıyorlar. İkna edilmeye çalışılması uzun bir süre alıyor. 20 dakika, yarım saat gibi bir süreç alıyor. Daha sonra Sayın Akşener geldiğinde yine aslında masadan kalkmaya niyetli. Ancak bu sefer kapının önünde İyi Partililer var. CHPliler, Saadet Partililer hepsi karışık şekilde duruyor. Farkındaysanız orta koridor tamamen kapatıldı. Halk tamamen oraya alındı.Aslında orada psikolojik anlamda da bir baskı söz konusuydu. Sayın Akşener'in orada ben masayı yıkıyorum, çıkıyorum dediği dakika orada meydan savaşı gibi bir kavga, dövüş, çok ciddi sonuçları kötü olabilecek durumlar söz konusu olabilirdi. İyi Partililerin söylediğini söylüyorum. ‘Kan çıkabilir' diyorlardı. Akşener artık bu seferde kağıda imza attıktan sonra mecburen aşağıya indi ve o kişilerle açıklama yapmak zorunda kaldı. Biraz önce Fatih Altaylı'nın yayınında izledim. Meral Akşener, ‘Çok memnun kaldım. Çok mutlu oldum.' diyordu. Akşener çok mutluysa yemeğe neden katılmadı? Düşünebiliyor musunuz? Cumhurbaşkanı adayı açıklanıyor. Aylar sonra bunun bir mutluluğu var. Saadet Partisi'nin evinde siz ev sahipliğindesiniz. Sizi yemeğe davet ediyor ve yemeğe katılmıyorsunuz ‘Çok yorgunum' diyerek. Bana pek inandırıcı gelmedi... Bu görüşmeden sonra normal şartlarda Akşener'in genel merkeze gitmesi lazım. Genel merkeze de gitmedi, direkt eve gitti. Evine giderek istirahate çekildi. Telefonlarını kapattı. İnsanların çoğu ulaşamadı. Sonra bir baktık ki gece ‘çok yorgunum' diyen Akşener saat 11.00 civarlarında bir tweet attı. Demek ki uyumamış, uyanıktı. İçeride ciddi bir sıkıntı olduğu içeride zaten kesin. Bu altılı masanın ne kadar sakat bir yönetiminin olduğunu bütün toplumumuz görmüş oldu.” dedi.ALTILI MASADAN ORTAK BİLDİRİAltılı masanın açıkladığı ortak bildiri hakkında konuşan Gökçek, “12. madde yani en gündemde olan madde ile başlayalım. ‘İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır.’ Bir kere sıkıntının birincisi ‘uygun gördüğü zaman’... Bu zaman ne zaman? İkincisi hiç kimsenin dikkat etmediği ama benim bu metni gördüğümde ilk aklıma gelen şeylerden bir tanesi burada Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu yazmıyor. Niye yok bu isim? Bakın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili hiç bir ibare yok. İstanbul ve Ankara Belediye Başkanları...Şimdi önümüzdeki dönem, yerel seçimlere doğru geldik. Sayıjn Kılıçdaroğlu, İBB’ye Ekrem İmamoğlu’nu koymaktan vazgeçti. Ne olacak bu mutabakat metni? Gitti... ABB’ye Mansur Yavaş’ı koymaktan vazgeçti. Gitti... Bakın isimleri zikredilmiyor. ‘İstanbul ve Ankara’, bunlar aslında işin hep cinli kısımları. Toplum tabiriyle cinlik yapıyorlar burada. Ayrıyetten, ‘Cumhurbaşkanının uygun gördüğü bir zamanda...’ Şimdi biz Ankara’daki vatandaşlar olarak, İstanbul’daki yaşayan halk niçin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı seçti? Kanalizasyonumu yapsın, yolumu yapsın, köprümü yapsın, çöpümü toplasın... Bunlar hiç bir şey yapmadılar. Hiç bir şey yapmayan bu belediye başkanları, milyonlarca insanın yaşadığı Türkiye’deki çoğunluğun yaşadığı İstanbul ve Ankara şehrinin dışında bir de cumhurbaşkanlığı görevi yapacaklar. Bu halkın aklıyla dalga geçmektir. Arkadaş varsa yüreğiniz, Akşener, ‘Milletvekili adayı değiliz.’ diyor. Niye değilmiş? Toplumun önünde cumhurbaşkanlığının seçileceğine yüzde yüz inanıyorlarmış. Sayın Yavaş, Sayın İmamoğlu sizde istifa edin. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı göreviniz garanti zaten. Yüzde 100’de seçileceğine inanıyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu’nun. Hodri meydan hadi girin seçime... Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Bunlar aslında toplumun aklıyla bir anlamda dalga geçiyorlar.Yani bir mutabakata vardılar. Yedi tane cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bir Fuat Oktay’ın yaptığını şuanda yedi tane cumhurbaşkanı yardımcısı yapacak. Diyorlardı ki ‘Saray bu. Sarayda oturuyorlar. Çok ciddi masraflar var, arabalar var...’ diye konuşan bu zihniyet bugün yedi tane ayrı makam açma kararını aldı. Niye? Masadaki oturanlara sandalye aranıyor. Şöyle düşünsün bizi izleyen vatandaşımız. Yedi tane cumhurbaşkanı yardımcılığı için ortalama 50’şer kişi verseler, hepsine personel. 350 tane adam sadece bunlara hizmet edilmesi için verilecek. Danışmanları, özel kalemi, çaycısı, şoförü vs... Bunların hepsine bir makam arabası verecekler mi? Verecekler. Yarın bunların hepsi bir konut isteyecek mi? İsteyecek. Peki bunların bu masrafları yola başlarken... Sayın Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalkıyorlardı. Sayın Cumhurbaşkanımız 17 bakan, 1 cumhurbaşkanı yardımcısıyla Türkiye’yi yönetebiliyor. Bunlar 7 cumhurbaşkanı yardımcısı, Allah bilir bakanlıkları kaça bölecekler bilmiyoruz. Bu şekilde bir ülke yönetimine gidecekler. Şöyle düşünün, her bakanlık aslında diğer bakanlıkla koordineli çalışır. Bir pandemi yaşadık, sağlık bakanımız, içişleri bakanımızla koordineli çalışıyor. Deprem oldu, ulaştırmasıydı, sağlık bakanıydı, içişleriydi hepsi koordinasyon içerisinde çalışıyordu. Şimdi bunlar, ‘Bizim her bakanımız, bir cumhurbaşkanı yardımcısına bağlı olacak. Ve bu bakanları görevden almaya mı kalktınız? O partinin genel başkanına soracaksınız.’ diyorlar. Böyle bir sistemi Türkiye’ye, kurtuluş sistemi olarak söylüyorlar.Buradan vatandaşlarımıza şunu sormak istiyorum. Bir sistem koydular önümüze. ‘Türkiye’de ucube bir sistem var, başkanlık sistemi için. Ama biz çok güzel bir sistem oluşturuyoruz. Bu sistemle Türkiye’yi kurtaracağız.’ diyorlar. Daha işe başladılar dakika bir masada bir kavga çıktı. Bunlar yarın iktidara geldiler. Her güneş doğduğunda kalbiniz atacak. Ne için? Acaba burada kim masayı dağıtacak diye...” şeklinde konuştu.Ayrıntılar geliyor...