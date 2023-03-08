Bakan Kurum kentsel dönüşümde kira yardımının artırıldığınu duyurdu: İstanbul'da 3 bin 500 liraya çıkarıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde önemli açıklamalarda bulundu. Kentsel dönüşümde verilen kira yardımının artırıldığını duyuran Bakan Kurum, vatandaşa kira yardımının yanı sıra, kamulaştırma yardımı, finans desteği, faiz desteği gibi bir çok destek verildiğini söyledi.'YENİ KİRA YARDIMLARI NİSAN AYINDA BAŞLIYOR'Bakan Kurum, kira yardımlarının İstanbul'da 3 bin 500 liraya yükseltildiğini kaydederek 'Şu an bakanlığımız bünyesinde kira yardımı alan vatandaşlarımıza kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla İstanbul'da 1.500 lira olan kira yardımını 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Anadolu'da büyük illerimiz Ankara'mız, Bursa'mız, Antalya'mız ve İzmir'imizde 3 bin liraya çıkarıyoruz. Diğer Büyükşehirlerimizde 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Kalan diğer illerimizde kira yardımını 2 bin liraya çıkartıyoruz. Nisan ayından itibaren inşallah yeni kira yardımlarını vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız.' diye konuştu.DEPREM BÖLGESİNE 653 BİN YENİ KONUTAsrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara değinen Bakan Kurum, 'Ayakta kalan binaların yüzde 20'si yıkılması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız 'Güçlendirme işini yapmayalım, orta hasarlı binaları da aynı ağır hasar gibi güçlendirme yapmadan yeni bina yapıp vatandaşımıza teslim edelim' dedi. Orta hasarlıları da ağır hasarlı statüye koyduk. 653 bin bağımsız yapı yapıp vatandaşa teslim edeceğiz. Bunun için de 1 yıla ihtiyaç var. Daha önce de teslim edeceğimiz konutlar olacak. Ulusal Risk Kalkanı Projesi'nde bilim insanlarının önerilerini alıyoruz. Bu işleri yapan hepsi mühendis ve mimar. Zemin etütlerini yaparak, ayrıntılı jeolojik etütleri yaparak yapıyoruz. Kırıkhan'ı görüyorsunuz. Faya yakın ve yıkımı görüyorsunuz. Zemini buna göre tespit ediyoruz. Sıvılaşma yıkımın etkisini artırmış.' dedi.'HİÇBİR TOKİ KONUTU YIKILMADI'11 ilde etkili olan depremlerde 143 bin TOKİ konutunun yıkılmadığını vurgulayan Murat Kurum, 'TOKİ yetkin bir kuruluşumuz. Ben de eski bir TOKİ çalışanıyım. Biz sahayı iyi biliyoruz. Bir inşaat nasıl yapılır, nasıl yapılmalı. En doğru zemine, en doğru teknik ile yapıyoruz. Temel sisteminizi ve tekniğinizi doğru seçmeniz gerekiyor. Perdelemenin yoğun olduğu bir sistem ile inşaları gerçekleştiriyoruz. Bu binaların hepsi yapılırken sıvılaşma riski var mı yok mu? Hepsine bakıyoruz. Biz İzmir'de de bina yaptık. Ancak zemin sıvılaşması olduğu için zemin güçlendirmesi yaptık. Hasar alan binalar elbette oldu, ancak yıkılan binamız yok. Burada bina görevini tamamlandı vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlayarak.' ifadelerini kullandı.İSTANBUL'DAKİ 1 BUÇUK MİLYON RİSKLİ KONUTİstanbul'daki 1 buçuk milyon riskli konutun yenileneceğini belirten Bakan Kurum şunları kaydetti:'Tespitlerimiz hem zemin, hem yapılardan kaynaklı 1.5 milyon konutun riskli olduğunu söylüyor. 193 bin 649 bina demek oluyor. 500 binini Anadolu yakasındaki rezerv alanında, 500 binini Avrupa yakasında rezerv alanlara, 500 binini de olduğu yere ilave nüfus getirmeden yapacağız. Rezerv alanı tespiti yaptık. Detaylarını sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde açıklayacak.'