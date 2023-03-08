Bakan Koca açıkladı! Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültesi nereye taşınacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bölgede şu an salgın emaresinin olmadığını söyledi. Bakan Koca, şebeke suyunun içilmemesi uyarısında bulundu, artçı depremlerin şebeke suyunu riskli hale getirdiğini ifade etti. Koca, bölgede 26 sahra hastanesinin hizmet verdiğini de sözlerine ekledi. Bakan Koca, Çapa ve Cerrahpaşa'nın nereye taşınacağını da açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir basın açıklaması yaptı. Koca, 'Şebeke suyunun, içme suyu olarak kullanılması riskli' dedi. Koca, artçı depremler nedeniyle şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmasının riskli hale geldiğini de söyledi.26 sahra hastanesi ile hizmet verildiğini ifade eden Bakan Koca, 'Salgına dair bilimsel bir veri yok.' dedi.Koca, çocuklara yüz yüze ve uzaktan psikolojik destek verildiğini de bildirdi.ÇAPA VE CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ NEREYE TAŞINACAK?Bakan Koca, Cerrahpaşa Hastanesi'nin, Taksim ve Samatya'daki hastanelerde hizmet vereceğini söyledi. Koca, Çapa Tıp'ın binasının hızla yapılacağını da sözlerine ekledi. Bakan Koca, Çapa'nın Beylikdüzü ve Eyüp Hastanelerinde hizmet vereceğini bildirdi.