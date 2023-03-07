Trabzonspor'da FIFA tehlikesi kalktı!

Trabzonspor; Bruno Peres, Jean-Philippe Gbamin ve Jens Stryger Larsen'in kulübe ihtar çekmesinin ardından futbolculara ödeme yaptı.61saat sitesinde yer alan habere göre; Bordo-Mavili takımda üst üste gelen ihtarlar sonrası kulüpte olağanüstü hale geçilmişti.FIFA tehlikesi doğmasının hemen ardından hareket geçen Trabzonspor Kulübü, oyunculara ödeme yaptı.İhtar çeken Larsen'e ödeme yapan Fırtına, Bruno Peres'e bir kısım, Gbamin'e de bir kısım ödeme yaparak olası tehlikenin önüne geçti.Trabzonspor'da ayrıca diğer yabancı oyuncuların da hakkı bulunurken kongre sonrası ödemelerin yapılacağı oyunculara ve menajerlerine bildirildi.Fırtına ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Larsen, bu sezon forma giydiği 34 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.Bordo-mavili takımda kiralık olarak oynayan Fildişi Sahili oyuncu Jean-Philippe Gbamin ise 20 maçta sahaya çıktı ve skor üretemedi.2024'te kontratı sona erecek olan sağ bek Bruno Peres de bu sezon sakatlığı nedeniyle birçok maçta forma giyemedi. Brezilyalı oyuncu sadece 7 karşılaşmada sahaya çıktı.