Sırbistan sınırında radyoaktif madde paniği! 3 kişi gözaltına alındı

Sırbistan'da arabalarında radyoaktif madde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.Sırbistan'ın kuzeyindeki Bezdan Sınır Kapısı'nda arabalarında radyoaktif madde bulunan Hırvatistan uyruklu üç kişi gözaltına alındı.Sırbistan’ın kuzeyindeki Sombor kasabası yakınlarındaki Bezdan Sınır Kapısı'ndan Hırvatistan’a girmek üzere olan araçta "ciddi miktarda" radyasyon tespit edildi. Geçtiğimi cumartesi günü yerel saatle 20.30’da yaşanan olayın ardından açıklama yapan Sombor polisi, ülkenin Hırvatistan sınırındaki rutin kontroller sırasında söz konusu aracın bagajının yedek lastik yuvasında radyoaktif bir paratoner başı tespit edildiği bildirildi.Almanya plakalı araçta bulunan radyoaktif maddenin güvenli bir bölgeye taşındığı aktarılan açıklamada, tehlikeli madde teminiyle suçlanan Hırvatistan uyruklu 3 şüphelinin gözaltına alınarak savcılığa sevk edildiği kaydedildi.Sırbistan Sağlık Çalışmaları Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada ise, radyoaktif maddenin bulunduğu sınırda görev yapan 9 görevlinin gözlem altına alındığını ve herhangi bir radyasyona maruz kalmadıklarının tespit edildiği belirtildi.