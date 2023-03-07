  • USD: 18,89 - 18,92
  • EURO: 20,15 - 20,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sırbistan sınırında radyoaktif madde paniği! 3 kişi gözaltına alındı

Sırbistan'ın kuzeyindeki Bezdan Sınır Kapısı'nda arabalarında radyoaktif madde ele geçirilen Hırvatistan uyruklu 3 zanlı, gözaltına alındı.

Ekleme: 7.03.2023 - 22:59 Güncelleme: 7.03.2023 - 23:00 / Editör: Ozge Selin
Sırbistan sınırında radyoaktif madde paniği! 3 kişi gözaltına alındı
Sırbistan'da arabalarında radyoaktif madde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Sırbistan'ın kuzeyindeki Bezdan Sınır Kapısı'nda arabalarında radyoaktif madde bulunan Hırvatistan uyruklu üç kişi gözaltına alındı.

Sırbistan’ın kuzeyindeki Sombor kasabası yakınlarındaki Bezdan Sınır Kapısı'ndan Hırvatistan’a girmek üzere olan araçta "ciddi miktarda" radyasyon tespit edildi. Geçtiğimi cumartesi günü yerel saatle 20.30’da yaşanan olayın ardından açıklama yapan Sombor polisi, ülkenin Hırvatistan sınırındaki rutin kontroller sırasında söz konusu aracın bagajının yedek lastik yuvasında radyoaktif bir paratoner başı tespit edildiği bildirildi.

Almanya plakalı araçta bulunan radyoaktif maddenin güvenli bir bölgeye taşındığı aktarılan açıklamada, tehlikeli madde teminiyle suçlanan Hırvatistan uyruklu 3 şüphelinin gözaltına alınarak savcılığa sevk edildiği kaydedildi.

Sırbistan Sağlık Çalışmaları Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada ise, radyoaktif maddenin bulunduğu sınırda görev yapan 9 görevlinin gözlem altına alındığını ve herhangi bir radyasyona maruz kalmadıklarının tespit edildiği belirtildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Meral Akşener: Ben dahil beş genel başkan milletvekili adayı olmayacak
Meral Akşener: Herkes 'Masadan kalktı' dedi ama ben değil masa kalktı
Fransa'da emeklilik krizi dinmiyor: 5 şehirde halk sokaklara döküldü
Kamu alacaklarının yapılandırılması teklifi TBMM Genel Kurulu'nda
Eski CHP Genel Başkanları, Muharrem İnce ile görüşecek...
Sirkeci'de tramvay, yeniden raydan çıktı!
Kararnameyle getireceklermiş: CHP'den İstanbul Sözleşmesi'ni hortlatma planı
Başkan Erdoğan, Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulah ile ortak basın toplantısı düzenliyor
HDP'li Pervin Buldan Kılıçdaroğlu'nu kutladı: Aday çıkarma politikamızı bir daha değerlendireceğiz
Bakan Kurum açıkladı: 11 ilde 309 bin konutun yapım süreci başlıyor
CHP'li Barış Yarkadaş, Meral Akşener'i hedef aldı! İYİ Parti'den çok sert karşılık geldi: Bu trolü kim konuşturuyor, kim susturacak?
İstanbul'da tramvay kaza yaptı
Kızılelma ABD'yi korkuttu: Türkiye güç merkezi oldu .
CHP'li belediye başkanından şok paylaşım! Akşener'e yaptığı benzetme ortalığı karıştıracak
CHP’li Yarkadaş’tan dikkat çeken iddia: Kriz çözülmedi Akşener yine masadan kalktı
CHP HDP ile görüşmeye hazırlanırken İYİ Partili Ağıroğlu’nun o konuşması akıllara geldi: ‘HDP varsa biz yokuz, razı değiliz’
CHP'lileri korkutan pazarlık: İşte altılı masada konuşulan milletvekili formülü
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den neden ayrıldığını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 2 ili işaret etti: Boşaltılması gereken hastaneler var! 'Hatay'da su sıkıntısı' iddialarına yanıt...
İstanbul için kaygan zemin uyarısı: Yüksek deprem riskli ilçeler açıklandı

İstanbul için kaygan zemin uyarısı: Yüksek deprem riskli ilçeler açıklandı

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Detaylar belli oldu: 12 ay ödemesiz 60 ay vade

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Detaylar belli oldu: 12 ay ödemesiz 60 ay vade

Deprem sonrası Yeşilgöz’ün rengi değişti

Deprem sonrası Yeşilgöz’ün rengi değişti

Twitter Blue aboneleri 10 bin karakterlik tweet atabilecek

Twitter Blue aboneleri 10 bin karakterlik tweet atabilecek

Prof. Dr. Hasan Sözbilir son üç depremin '500 yılın en büyüğü' olduğunu söyledi

Prof. Dr. Hasan Sözbilir son üç depremin '500 yılın en büyüğü' olduğunu söyledi

Nurdağı'nda fay hattının yakınındaki mezarlık bu hale geldi

Nurdağı'nda fay hattının yakınındaki mezarlık bu hale geldi