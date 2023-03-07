  • USD: 18,89 - 18,92
  • EURO: 20,15 - 20,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meral Akşener: Herkes 'Masadan kalktı' dedi ama ben değil masa kalktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında Altılı Masa'yı dağıttığı toplantıda neler yaşandığını anlattı. Herkesin kendisi için 'Masadan kalktı' dediğini aktaran Akşener, "Masa kalktı ben değil" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener: Herkes 'Masadan kalktı' dedi ama ben değil masa kalktı
Ekleme: 7.03.2023 - 21:40 Güncelleme: 7.03.2023 - 22:02 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener: Herkes 'Masadan kalktı' dedi ama ben değil masa kalktı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HaberTürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Yüzü neden asıktı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının ilan edildiği sırada yüzünün neden asık olduğu sorulan Akşener, 'Samimi söylüyorum, o paltolu olarak, üzerimde palto varken Temel Bey'in yaptığı konuşma ve Kemal Bey'in esnasında yaptığı konuşmaya baktığınızda tuhaf bir ışık gelmiş. Dolayısıyla sonra paltomu çıkarmışım, hepimiz dizilmişim, orada bir sorun yok ışıkta. Ben aslında herhangi bir mutsuz vesaire durum yok. İmza koymuşum ben. Öyle şey olur mu? Bu dünyada eşim dahil, oğlum hariç, hiç kimse zorla bir şey yaptıramaz. Bir gece evvel hiç uyumadım. Müzakere sebebiyle, insanlar geldi gitti evime. İki belediye başkanımız Mansur Bey ve Ekrem Bey geldi gitti. 02.15 gibi bizim evde oldular. İstanbul'dan çıkmış gelmiş Ekrem Bey. Sıfır uyku uyudum. Uykusuzlukta biraz hareketleriniz ağırlaşıyor. O masada bir müzakere oldu, uzlaşı ve mutabakat sağlandı. İki metnin altına 6 genel başkan imza attık. Bununla ilgili mutsuzluk söz konusu değil. Doğru bulmadığınız bir kararın altına niye imza atasınız. Gerçekten arkadaşlar baksınlar, paltolu olanda yüzüme gelen ışık şöyle. Bir de deprem oldu, kahkaha atmaya çekiniyoruz.' dedi.

'Ben değil masa kalktı'

Masayı neden dağıttığı yönündeki soruya da yanıt veren Akşener, 'Hiçbir şey gizli saklı değil. Perşembe günkü müzakere masasında, müzakereye kapalı ortam oluştu. Yani; siz bir fikir ortaya koyuyorsunuz diğer 5 kişi tek bir konuda karar almış, onun üzerinden geri gitmiyor. Siz de bunun tartışılmasını arzu ediyorsunuz. Dolayısıyla orada ne oluyor? Herkes bana masadan kalktı diyor ama; masa kalktı.' ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Meral Akşener: Ben dahil beş genel başkan milletvekili adayı olmayacak
Meral Akşener: Herkes 'Masadan kalktı' dedi ama ben değil masa kalktı
Fransa'da emeklilik krizi dinmiyor: 5 şehirde halk sokaklara döküldü
Kamu alacaklarının yapılandırılması teklifi TBMM Genel Kurulu'nda
Eski CHP Genel Başkanları, Muharrem İnce ile görüşecek...
Sirkeci'de tramvay, yeniden raydan çıktı!
Kararnameyle getireceklermiş: CHP'den İstanbul Sözleşmesi'ni hortlatma planı
Başkan Erdoğan, Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulah ile ortak basın toplantısı düzenliyor
HDP'li Pervin Buldan Kılıçdaroğlu'nu kutladı: Aday çıkarma politikamızı bir daha değerlendireceğiz
Bakan Kurum açıkladı: 11 ilde 309 bin konutun yapım süreci başlıyor
CHP'li Barış Yarkadaş, Meral Akşener'i hedef aldı! İYİ Parti'den çok sert karşılık geldi: Bu trolü kim konuşturuyor, kim susturacak?
İstanbul'da tramvay kaza yaptı
Kızılelma ABD'yi korkuttu: Türkiye güç merkezi oldu .
CHP'li belediye başkanından şok paylaşım! Akşener'e yaptığı benzetme ortalığı karıştıracak
CHP’li Yarkadaş’tan dikkat çeken iddia: Kriz çözülmedi Akşener yine masadan kalktı
CHP HDP ile görüşmeye hazırlanırken İYİ Partili Ağıroğlu’nun o konuşması akıllara geldi: ‘HDP varsa biz yokuz, razı değiliz’
CHP'lileri korkutan pazarlık: İşte altılı masada konuşulan milletvekili formülü
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den neden ayrıldığını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 2 ili işaret etti: Boşaltılması gereken hastaneler var! 'Hatay'da su sıkıntısı' iddialarına yanıt...
İstanbul için kaygan zemin uyarısı: Yüksek deprem riskli ilçeler açıklandı

İstanbul için kaygan zemin uyarısı: Yüksek deprem riskli ilçeler açıklandı

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Detaylar belli oldu: 12 ay ödemesiz 60 ay vade

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Detaylar belli oldu: 12 ay ödemesiz 60 ay vade

Deprem sonrası Yeşilgöz’ün rengi değişti

Deprem sonrası Yeşilgöz’ün rengi değişti

Twitter Blue aboneleri 10 bin karakterlik tweet atabilecek

Twitter Blue aboneleri 10 bin karakterlik tweet atabilecek

Prof. Dr. Hasan Sözbilir son üç depremin '500 yılın en büyüğü' olduğunu söyledi

Prof. Dr. Hasan Sözbilir son üç depremin '500 yılın en büyüğü' olduğunu söyledi

Nurdağı'nda fay hattının yakınındaki mezarlık bu hale geldi

Nurdağı'nda fay hattının yakınındaki mezarlık bu hale geldi