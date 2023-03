Meral Akşener: Ben dahil beş genel başkan milletvekili adayı olmayacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HaberTürk canlı yayınında Altılı Masa'nın 12 maddelik yol haritasıyla ilgili konuştu."Bizim metinde, hepimizin cumhurbaşkanı yardımcısı olacağımız var. Ama biz aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanıyız." diyen Akşener, "Türkiye koalisyonu unuttuğu için. Ben iki koalisyonun içinde yer almıştım. Refahyol'un bakanı oldum. Koalisyonun özelliği şuydu. Tansu Hanım hem Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve parti genel başkanıydı. Buradaki sistem yeni olduğu için. O dönemlerde unutulduğu için. Bir de Meclis'te çalışacağız. Sayın Kılıçdaroğlu ve iki belediye başkanı aynı tartıda koşu partneri olarak öncelikleri Cumhurbaşkanlığı meselesi olacak. Şu anda biz Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağımızı söyledik, dolayısıyla milletvekili olmayacağız. Ben kendi adıma söyleyeyim, milletvekili adayı olmaya kalksam bu işe inanmıyorum demektir." ifadelerini kullandı.Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı işin farklı olduğunu belirten Akşener, "Başkan yardımcılığını Sayın Kılıçdaroğlu atayacak. Burada iddialı olduğumuzu ileri sürmenin yolu biz milletvekili adayı değiliz. Her partide birçok arkadaşımız milletvekili seçilecek, bazı yerlerde işbirliği yapılacak, mümkün olacak en fazla milletvekilini çıkartmak isteyeceğiz. Ama bizler aday olmayacağız. Bakanlıkları konuşmadık. O kadar insanı bir araya koymuşuz, ben daha büyüğüm, sen daha küçüksün denemez. Bu çok ayıp bir şeydir. Neticede kader birliği yapılmış. Herkesin sosyal çevresi var. Kim bilir ben başka türlü, diğer arkadaşlarımız başka eleştiri alır. Biz her bir siyasi partiye seçim öncesi söz, şu bakanlık değil ama birer bakanlık. An itibariyle 6 siyasi partinin birer bakanlığı var şu anda. Liderlerin başkan yardımcılığı sayın Fuat Oktay gibi değil. Bir danışma kurulu aynı zamanda. Son aldığımız oy oranlarına göre bakanlık konuşulacak. Oradan koalisyon kurarız. Asıl mesele bizim Cumhurbaşkanlığını kazanmak." diye konuştu.