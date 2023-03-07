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Memleket Partisi'nin acı günü! Parti Genel Başkan Yardımcısı Özel’in kızı hayatını kaybetti

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Özcan Özel’in, bir süredir kanser tedavisi gören kızı Duyşen Kuş, 39 yaşında hayatını kaybetti.

Ekleme: 7.03.2023 - 22:08 Güncelleme: 7.03.2023 - 22:13 / Editör: Ozge Selin
Memleket Partisi'nin acı günü! Parti Genel Başkan Yardımcısı Özel’in kızı hayatını kaybetti
Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özcan Özel'in kızı Duyşen Kuş, yaşamını yitirdi.

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in kızı Duyşen Kuş 39 yaşında vefat etti.

Memleket Partisi'nin acı günü! Parti Genel Başkan Yardımcısı Özel’in kızı hayatını kaybetti

Özel, evladını kaybetmenin acısını yaşadı. Bir süredir kanser hastalığıyla mücadele veren Özel'in kızı Duyşen Kuş, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşama gözlerini yumdu. Evli ve tek çocuk sahibi Kuş'un cenaze namazı yarın Yalova Merkez Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak.

Memleket Partisi'nin acı günü! Parti Genel Başkan Yardımcısı Özel’in kızı hayatını kaybetti

Öte yandan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, vefat nedeniyle sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Yarınki programını iptal ettiğini açıklayan İnce, paylaşımında, “Yarın deprem bölgesi Kahramanmaraş ve Malatya'da olacaktım. Ama yol arkadaşım Yalova Milletvekili Özcan Özel'in kızı Duyşen'in 39 yaşında vefat ettiğini öğrendim. Cenaze için programı iptal ediyorum. Çok üzgünüm. Yol arkadaşıma başsağlığı, evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum” ifadelerine yer verdi.
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