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Kayseri Valiliği açıkladı! Depremin ardından takipçi kazanmak için asılsız paylaşım yapanlar tespit edildi

Kayseri Valiliği, depremin ardından bazı sosyal medya hesaplarından takipçi kazanmak veya başka gayelerle asılsız paylaşım yapıldığının belirlendiğini açıkladı.

Ekleme: 7.03.2023 - 20:10 Güncelleme: 7.03.2023 - 20:16 / Editör: Ozge Selin
Kayseri Valiliği açıkladı! Depremin ardından takipçi kazanmak için asılsız paylaşım yapanlar tespit edildiKayseri Valiliği, deprem sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından takipçi kazanmak için asılsız paylaşım yapıldığının belirlendiğini açıkladı.

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklama "07.03.2023 tarihinde merkez üssü ilimiz İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi olan 4.7 şiddetindeki deprem sonrasında, bazı sosyal medya hesaplarının sadece takipçi kazanmak veya başka gayelerle yapmış oldukları asılsız paylaşımların, vatandaşlarımız arasında yanlış anlaşılmalara, korku ve paniğe neden olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle de vatandaşlarımızın, ülkemizin geçtiği bu zor günlerde yapacakları sosyal medya paylaşımlarında daha dikkatli davranmaları, valiliğimiz ile kamu kurum ve kuruluşlarımızın resmi sosyal medya hesapları dışındaki hesaplardan gelen paylaşımlara itibar etmemeleri önem arz etmektedir." denildi.
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