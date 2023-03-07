Kararnameyle getireceklermiş: CHP'den İstanbul Sözleşmesi'ni hortlatma planı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesinin ardından Millet İttifakı’nda da hareketli dakikalar yaşanmaya başladı. CHP'li Muharrem Erkek, seçimi kazanmaları durumunda hemen devreye sokulacak olan kararnameleri açıkladı. Yapılan açıklamalarda ilk hedeflerden birinin İstanbul Sözleşmesi olması dikkat çekti.

Altılı Masa'nın aylardır süren cumhurbaşkanı adayı krizi son buldu.Dün Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen ve 4 saat süren toplantı sonucunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı resmen ilan edilmiş oldu.Bunun üzerine Millet İttifakı'nda hareketli dakikalar yaşanmaya başladı.Yaşanan gelişmelere ilişkin partili isimler, sosyal medya hesaplarında ve televizyon programlarında gündemi değerlendirdi.Bunlardan biri de CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek oldu.Erkek, Fox TV'de İlker Karagöz ile Çalar Saat programına konuk oldu.Burada açıklamalarda bulunan Muharrem Erkek, seçimi kazanmaları durumunda hemen devreye sokulacak olan kararnameleri açıkladı.Yapılan açıklamalarda ilk hedeflerden birinin İstanbul Sözleşmesi olması dikkat çekti.Erkek, şu açıklamalarda bulundu:'İlk günün kararnamelerine çalıştık. İlk gün kararnamelerinden biri strateji ve planlama teşkilatı, siyasi ahlak yasası, İstanbul Sözleşmesi, kamuda israfın önlenmesi yasası çıkacak. Bütün kaynakların sahibi halktır. Vali de cumhurbaşkanı da olsanız halkın kaynaklarını kullanıyorsunuz, kimse cebinden harcamıyor. Vergilerini veren yurttaşlar yaptı. Bunu unutmayacağız.'