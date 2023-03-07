Kamu alacaklarının yapılandırılması teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından söz alan grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştirerek, 'TÜİK'in verileri aslında iki ay içinde yüzde 54 olarak yapılan asgari ücret zammının tükendiğini gösteriyor çünkü hele hele söz konusu gıda ve alkolsüz içecek enflasyonu olduğunda Şubat 2023'te oranın 7,36 olduğunu da vurgulamış olalım. Yani bu enflasyon karşısında asgari ücrete 2 defa daha yüzde 50 zam yapılması durumunda bile reel alım gücü bir miktar güçlü tutulabilir yapılan hesaplamalara göre' dedi.CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, deprem bölgesinde yaşanan aksaklıklar ve eksiklere dikkat çekerek, 'Kızılay ve AFAD çadır kurmada yetersiz kalmış, geç kalmış. Sonra Kızılay çadır satmış, millet orada titrerken. Şimdi, 'Efendim, seçimle geldi.' Neyle gelirsen gel kardeşim, o adamın orada oturması abesle iştigaldir. AFAD yöneticileri aynı şekilde. Ben orada dokuz günümü geçirdim, bir ay içinde dokuz günüm orada geçti, 3 defa gidip gelmek suretiyle. İlk günden bugüne kadar cansiparane çalışan AFAD, Kızılay, belediyeler başta olmak üzere çalışanlarından ve gönüllerinden Allah razı olsun. Herkes görevini yaptı. Görevini yapmayanlar; Kızılay ve AFAD başta olmak üzere, ilgili bakanlar olmak üzere bu yöneticiler' değerlendirmesinde bulundu.İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da deprem bölgesine yönelik yapılan çalışmalarda yetersiz kalındığını söyleyerek, 'On binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği, hikayelerinin yarım kaldığı, şehirlerin yıkıldığı, canlarımızın böylesine yandığı bir felaketin sorumluluğundan da helallik istenerek kurtulunamaz. Çünkü depremi felakete, enkaz alanlarını adeta suç mahalline çeviren iktidarın tedbirsizliğidir. En büyük sorumluluk ve vebal; tarih sahnesinde ve millet nezdinde, mutlaka hesabı sorulacak bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Daha büyük bedeller ödememek, daha büyük acılar ve kayıplar yaşamamak için behemehal harekete geçmek lazımdır' dedi.ELİTAŞ'TAN SEÇİM AÇIKLAMASIAK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise Bursa'da yapılan bir maçta yaşanan olayları parti olarak kınadıklarını belirterek, 'Tüm spor camiasının, spor kulüplerinin kendi taraftarlarının bu şekilde davrandıklarını itham etmek değil ama böylesine kardeşliği bozacak, fitneyi, nefret suçunu ortaya çıkarabilecek konularla, afişlerle ilgili önlemler almasını tavsiye ediyoruz' diye konuştu.Elitaş, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını hatırlatarak, 'Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, 10 Mart tarihinde yapılacak açıklama ve 11 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereğince 14 Mayıs tarihinde seçim gerçekleşecek. Geçmişteki geleneklere ve geçmişteki takvime göre baktığımızda sanıyorum, TBMM nisan ayının ilk haftasına kadar çalışır diye düşünüyoruz' değerlendirmesinde bulundu.Konuşmaların ardından, grup önerilerine geçildi. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri reddedildi.Genel Kurul'da, 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı.