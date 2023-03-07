HDP'li Pervin Buldan Kılıçdaroğlu'nu kutladı: Aday çıkarma politikamızı bir daha değerlendireceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmesinin ardından HDP'den tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Parti grubunda konuşan HDP'li Pervin Buldan "Kılıçdaroğlu'nu adaylığından dolayı kutlamak istiyorum. Hayırlı olsun." dedi. Buldan, "Önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanı aday çıkarma politikamızı gelişmelere göre bir kez daha değerlendireceğimizi tüm kamuoyuna belirtmek isterim" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesinin ardından HDP'den tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Partisinin grup toplantısında konuşan HDP'li Pervin Buldan Kılıçdaroğlu'nu kutlayarak adaylığı konusunda değerlendirmede bulundu.'Kılıçdaroğlu'nu adaylığından dolayı kutlamak istiyorum. Hayırlı olsun. Bizim derdimiz basit hesaplar değil, politik ilkeler ve halklarımıza karşı sorumluluğumuzdur' ifadesinin kullanan Buldan, 'Önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanı aday çıkarma politikamızı gelişmelere göre bir kez daha değerlendireceğimizi tüm kamuoyuna belirtmek isterim' dedi.HDP'li Pervin Buldan ocak ayında 'Biz HDP olarak en kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek.' açıklamasında bulunmuştu.