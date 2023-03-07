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Fransa'da emeklilik krizi dinmiyor: 5 şehirde halk sokaklara döküldü

Fransa'da emeklilik yaşının kademeli olarak 62'den 64'e yükseltilmesini öngören ve tepkilere neden olan emeklilik reformuna karşı 6'ncı kez greve gidildi. Başta başkent Paris olmak üzere Nice, Marsilya, Nantes ve Lyon'da halk sokaklara döküldü.

Fransa'da emeklilik krizi dinmiyor: 5 şehirde halk sokaklara döküldü
Ekleme: 7.03.2023 - 20:17 Güncelleme: 7.03.2023 - 20:28 / Editör: Ozge Selin
Fransa'da emeklilik krizi dinmiyor: 5 şehirde halk sokaklara döküldü
Greve, şoförler, temizlik işçileri, rafineri çalışanları, demiryolu çalışanları ve öğretmenler gibi çok sayıda meslek kolu destek verdi. Fransa Eğitim Bakanlığına göre, öğretmenlerin yaklaşık üçte biri ülke çapında greve gitti.

Genel Emek Konfederasyonu (CGT) göre, TotalEnergies, Esso-ExxonMobil ve Petroineos gruplarına ait rafinerilerdeki grevler nedeniyle tüm petrol sevkiyatları durduruldu. CGT lideri Philippe Martinez yaptığı açıklamada, 'Hedef, hükümetin reform taslağını geri çekmesidir. Nokta' dedi.

Kamyon şoförleri ise, Fransa'nın bazı bölgelerindeki yavaş gitme eylemlerinde ara sıra ana yolları ve kavşakları trafiğe kapattı.

Fransa'da emeklilik krizi dinmiyor: 5 şehirde halk sokaklara döküldü

TOPLU ULAŞIM FELÇ OLDU

Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda uçuşların beşte biri, Orly Havalimanı'nda uçuşların yaklaşık üçte biri iptal edildi. Paris'te toplu taşıma ve diğer hizmetler kesintiye uğrarken, çoğu hızlı tren ve bölgesel tren seferleri iptal edildi

Sendika liderleri sonraki adımlara karar vermek için bu akşam toplanacak.

Fransa'da emeklilik krizi dinmiyor: 5 şehirde halk sokaklara döküldü

EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN 2027'DEN İTİBAREN 43 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK GEREKECEK

Tartışmalı yasaya göre Fransa'da bu yıl eylül ayından itibaren emeklilik yaşı her yıl yılda 3 ay kademeli olarak artırılacak, emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030'da ise 64 yıla ulaşacak.

Fransa'da emeklilik krizi dinmiyor: 5 şehirde halk sokaklara döküldü

Ülkede emekli olabilmek için 2027'den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecek. Fransa'da 62 olan emeklilik yaşı, Batı Avrupa'daki diğer birçok ülkeden daha düşük.

Emeklilik yaşı İspanya'da 65 ve İngiltere'de 66 olurken, İtalya ve Almanya emeklilik yaşını 67'ye yükseltmeyi planlıyor.

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