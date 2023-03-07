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Fed Başkanı Powell'dan 'faiz' açıklaması: Tahmin edilenden daha yüksek olabilir

Fed Başkanı Jerome Powell, son ekonomik verilerin beklenenden daha güçlü geldiğini ve bunun da faiz oranlarının nihai seviyesinin öngörülenden daha yüksek olabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Ekleme: 7.03.2023 - 19:24 Güncelleme: 7.03.2023 - 19:25 / Editör: Ozge Selin
Fed Başkanı Powell'dan 'faiz' açıklaması: Tahmin edilenden daha yüksek olabilirFed Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarının nihai seviyesinin önceden öngörülenden daha yüksek olabileceğinin sinyalini verdi.

Fed Başkanı Powell, konuya ilişkin açıklamada şunu kaydetti: "Son ekonomik veriler beklenenden daha güçlü geldi, bu da faiz oranlarının nihai seviyesinin önceden tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösteriyor."
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