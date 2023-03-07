Eski CHP Genel Başkanları, Muharrem İnce ile görüşecek...

Dün yapılan duyuruyla Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı.Kılıçdaroğlu'nun adaylığının duyurulmasının ardından CHP'de gözler Muharrem İnce'ye çevrildi.Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, daha önce yaptığı açıklamayla partisinin Cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurmuştu.Adayın belirlenmesinin ardından oy hesapları yapan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP'nin eski genel başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Murat Karayalçın ile görüştü.Görüşmede Muharrem İnce'nin aday olup olmayacağı ele alındı.Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde Çetin, Öymen ve Karayalçın'ın Muharrem İnce'yle bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.Gerçekleştirilecek görüşmede eski başkanların Kılıçdaroğlu ve İnce'yi bir araya getireceği bilgisi aktarıldı.Yaşananların ardından gazeteci Uğur Dündar, konuya ilişkin Habertürk ekranlarında dikkat çeken ifadeler kullandı.Dündar, CHP'li eski genel başkanların Muharrem İnce'ye yönelik bir görüşme girişiminde bulunacağını söyledi.İnce'yle yaptığı konuşmayı aktaran Dündar, Memleket Partisi liderine henüz böyle bir talep gelmediği de sözlerine ekledi.