Diyarbakır'da 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü!
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki depremde hasar alan 6 katlı apartmanın yıkım sırasında çöktüğü anlar kameraya yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden olan ve 1'i boş 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır'da, ağır hasarlı yapıların yıkım işlemleri sürdürülüyor.
Şeyh Şamil Mahallesi Karacadağ Caddesi üzerindeki 6 katlı Çelebi 5 Apartmanı, kontrollü yıkım sırasında çöktü.
Yıkım esnasında çöktü
Çökmeyle birlikte çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar kameraya yansıdı. Çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Şeyh Şamil Mahallesi Karacadağ Caddesi üzerindeki 6 katlı Çelebi 5 Apartmanı, kontrollü yıkım sırasında çöktü.
Yıkım esnasında çöktü
Çökmeyle birlikte çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar kameraya yansıdı. Çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
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