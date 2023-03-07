Diyarbakır'da 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden olan ve 1'i boş 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır'da, ağır hasarlı yapıların yıkım işlemleri sürdürülüyor.Şeyh Şamil Mahallesi Karacadağ Caddesi üzerindeki 6 katlı Çelebi 5 Apartmanı, kontrollü yıkım sırasında çöktü.Çökmeyle birlikte çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar kameraya yansıdı. Çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.