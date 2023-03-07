Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu’na 'hayırlı olsun' mesajı: HDP’ye de bekliyoruz

Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu ilan eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik etti. Demirtaş, "Kendisini HDP’ye de bekliyoruz” dedi.

Altılı Masa'nın adayının CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olduğunun duyurulmasının ardından bir açıklama da terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi.Demirtaş'ın Twitter hesabından HDP'li Mithat Sancar'ın 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun. Kendisiyle genel merkezimizde bunları konuşmak için ziyaretini bekliyoruz' sözleri paylaşıldı.Demirtaş da 'Sayın Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini HDP'ye de bekliyoruz' yorumu yaptı.