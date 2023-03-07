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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili'ni kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı.

Ekleme: 7.03.2023 - 00:32 Güncelleme: 7.03.2023 - 00:33 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili'ni kutladı
Erdoğan, sosyal medya hesabındaki kutlama mesajında, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin, bu gece idrak ettiğimiz, Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi Leyle-i Berat'ını tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın mesajıyla birlikte paylaştığı görselde ise Duhan Suresi'nin "O gecede her hikmetli iş belirlenip hükme bağlanır" ayetine yer verildi.
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