Çin'den Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Görünmez bir el varmış gibi...

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, düzenlediği basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gang, Çin’in suçlanmayı ve yaptırım uygulanmayı hak etmediğini vurgulayarak, iki tarafa da silah tedariki yapılmadığını belirtti. Gang, “Çin, krizin yaratıcısı ya da doğrudan ilgili bir tarafı değil. Çin suçlanmayı, hatta yaptırım ve tehdit edilmeyi hak edecek ne yaptı? Bu kesinlikle kabul edilemez” diye konuştu.“Çin savaş yerine barışı, yaptırımlar yerine diyalogu ve alevleri körüklemek yerine durumu sakinleştirmeyi seçiyor” diyen Gang, savaşın uzaması, gerginliğin daha da tırmanması ve Ukrayna krizini belirli jeopolitik gündemlere hizmet etmesi için ‘görünmez bir el’ varmış gibi durduğunu aktardı.