Bursa'da binaya hırsız dadandı! Çaldığı terliklerin yerine kendi ayakkabılarını bıraktı

Bölgedeki bir binaya giren hırsız, gözüne kestirdiği terlikleri çalarken, kendi ayakkabılarını orada bırakarak kayıplara karıştı.

Bu kez görüntüler Bursa'dan.Merkez Hacivat Mahallesi'nde yaşanan olayda, binaya hırsız dadandı.Kapı önlerinde duran ayakkabıları gözüne kestiren şahıs, tek tek tüm katları incelemeye başladı.Ardından binadaki sakinliği fırsat bilen hırsız harekete geçti.Gözüne kestirdiği terliği çalan kimliği belirsiz kişi, ardından yaptığı hareketle şaşkına çevirdi.Kendi ayakkabılarını kapının önüne koyarak kayıplara karışan şahsın o anları saniye saniye kaydedildi.Görüntülerde, hırsızın rahatlığı dikkat çekti.Öte yandan ağzındaki sigara da kameralara yansıdı.