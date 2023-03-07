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Beyaz Gazete
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Bakan Kasapoğlu'ndan, depremde ölen 78 bakanlık personeli için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, deprem felaketinde hayatını kaybeden 78 bakanlık personeli için taziye mesajı paylaştı.

Ekleme: 7.03.2023 - 16:57 Güncelleme: 7.03.2023 - 16:58 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kasapoğlu'ndan, depremde ölen 78 bakanlık personeli için taziye mesajı
Bakan Kasapoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 'Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemizden 78 çalışma arkadaşımızı depremde kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Kaybettiğimiz canlarımızın her birine Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'ndan, depremde ölen 78 bakanlık personeli için taziye mesajı

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