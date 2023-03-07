Aynı anda aynı ifadelerle aynı paylaşımı yaptılar: İmamoğlu ve Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na değil Akşener'e teşekkür

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Karardan saatler sonra ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptıkları paylaşımla Kılıçdaroğlu'na değil de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür etmesi dikkat çekti.

Altılı Masa, ittifak içerisindeki cumhurbaşkanı adayı krizine yaptıkları son toplantıyla son verdi.Toplantı sonrası yapılan açıklamada Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu resmen duyuruldu.Açıklama esnasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yüzünün asık olması yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken paylaşımlar geldi.İki CHP'li belediye başkanı Twitter hesaplarından aynı anda aynı ifadelerle aynı paylaşımı yaptılar.İki belediye başkanının yaptıkları paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na değil de Akşener'e teşekkür etmesi dikkatlerden kaçmadı.