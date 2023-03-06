Trablus savcısından Libya-Dubai hattındaki şüpheli ödemeler hakkında soruşturma

Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) ile Birleşik Arap Emirlikleri şirketi BGN International arasındaki banka havaleleri, Trablus başsavcılığı müfettişlerinin merceği altında. Devlete ait Libya petrol şirketinden İsviçre'deki BGN International'a ait bir hesaba şüpheli bir şekilde aktarılan 4 milyon doları araştırıyorlar.Transfer emri birkaç hafta önce verildi, ancak Ocak ayı sonlarında NOC şirketinin fonlarını yöneten Libya Foreign Bank'ın (LFB) uyum departmanı tarafından bloke edildi. Transfer resmi olarak NOC ile BGN International arasındaki bir ticaret sözleşmesi uyarınca ödenmesi gereken paranın hesaba yatırılmasını amaçlıyordu.Libya Başsavcısı Sıddık El Sur, bu tür birkaç ödemenin kara para aklama operasyonuyla bağlantılı olduğundan şüpheleniyor. Durum hakkında bilgisi olan bir kişiye göre, bu mekanizma NOC gelirlerinin Libya'nın doğusunu kontrol eden general Halife Haftar'ın oğlu ve danışmanı Saddam Hafter'ae ödeme yapılmasına imkan sunabilir. Ödemeler, geçen Temmuz ayında Abu Dabi'de, Ali İbrahim Dibeybe, Abdulhamit Dibeybe ve Saddam Hafter arasında varılan bir anlaşmanın parçası olabilir.İki karşıt kamp, Hafter klanı için mali faydalar da dahil olmak üzere ortak bir zemin bulmuştu. Ayrıca, Halife Hafter'e yakın olan Ferhat Bengdara'nın NOC başkanı olarak Mustafa Sanalla'nın yerine atanması konusunda da anlaştılar.Dubai merkezli BGN International şirketinin başkanlığını yine Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Türkiye-Sırbistan vatandaşı Rüya Bayegan yapıyor. Bayegan, NOC şirketinin eski pazarlama müdürleri Ahmet Şevki ve İmad Ben Recep ile yakın olduğu ve İbrahim Dibeybe ile iyi ilişkileri olduğu için Libya'da iyi bağlantılara sahip.2010 yılında kurulan BGN International, Bayegan'ın eşi Ercüment Bayegan ile birlikte yönettiği Türk holding şirketi Bayegan Dış Ticaret'in bir iştiraki. Bayegan Dış Ticaret, petrokimya ve petrol ticareti sektörlerinde uzman olup yurtdışında ihaleler kazanıyor. Ancak son olarak Bayegan'ın bağlı kuruluşu Yeniyurt Petrol Terminali'nin Erzin'de Yurtgaz'dan dev bir LPG ve akaryakıt tesisi satın alınmasıyla ilgili dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı haberiyle gündeme geldi.BGN International ayrıca ağını Libya'nın doğusuna kadar genişletmeye çalıştı. 25 Kasım'da NOC patronu Bengdara, BGN Energy Holding ile bir mutabakat zaptı imzaladı. Geçen Haziran ayında kurulan ve merkezi Cenevre'de bulunan firma, şirketlerin satın alınması ve yönetimi konusunda uzmanlığa sahip. Başkanı Bryan Greenwood ve yöneticisi Vitaliy Kiriçenko. Greenwood aynı zamanda Ercüment Bayegan'ın sahibi olduğu Dubai merkezli petrol taşımacılığı ve ticareti şirketi BGN Investment'ın da direktörlüğünü yapıyor.Mutabakat Zaptı, BGN Enerji Holding'e doğudaki Sirenayka bölgesindeki iki ana petrol sahası olan Sarir ve Messla'nın hidrokarbon potansiyeli hakkında veriler sağladı. BGN, bu alanların geliştirilmesi için teklif vermeye hazırlık yapacaktı. Sarir ve Messla, NOC şirketinin Bingazi'deki yan kuruluşu olan ve Halife Hafter'in etkisi altındaki Arabian Gulf Oil Company (Agoco) tarafından işletiliyor.Ancak bu yakınlaşma haberi çıkınca hemen vazgeçildi. BGN International, NOC şirketine artık projeyle ilgilenmediğini bildirdi.NOC yöneticileri zimmetlerine para geçirmekten yargılanıyor. Şirketin sözleşmelerinin yönetimi, savcı El Sur'u zaten büyük ölçüde ilgilendiriyordu. Petrol şirketinin uluslararası pazarlama patronu İmad Ben Recep, kamu fonlarını zimmete geçirmekle suçlanıyor ve yakında Trablus ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.NOC şirketinin tedarik müdürü Azzam Abdul Mawli ve Brega Petrol Dağıtım Şirketi müdürü Ali El Hudayri ile birlikte yargılanacak. NOC fonlarının zimmete geçirilmesine ilişkin soruşturma kapsamında ocak ayında tutuklandılar