Piyanist Fazıl Say Akşener'in masadan ayrılmasından sonra attığı 'Sifonu çek' tweet'ini sildi

Altılı Masa'da adaylık krizi yaşandı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktı.Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu ve 'aday olun' dedi. İyi Parti Lideri'nin çağrısı iki belediye başkanında da karşılık bulmadı. Yaşananların ardından İyi Parti yeni bir öneri getirdi. Buna göre İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabileceği teklifi yapıldı.Bu teklifin CHP tarafından kabul edileceği öğrenilirken, İyi Parti yeniden masaya döndü. İyi Parti'nin masaya dönüşüyle muhalefet cephesindeki bazı isimlerin de dönüşleri aynı şekilde oldu.Akşener masadan ayrıldığını açıklamasının ardından “Sifonu çek. Gitsin” paylaşımında bulunan ünlü piyanist Fazıl Say tweet'ini sildi.