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Beyaz Gazete
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Meral Akşener'in memnuniyetsizliği yüzünden okundu!

6'lı koalisyon bugün krizlerin gölgesinde yeniden toplandı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı. İYİ Parti lideri Akşener'in ise adayın açıklandığı andaki mutsuz ve bıkkın görüntüsü sosyal medyada dikkat çekti. Toplantı sonrası yayınlanan bildiride ise Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş için 'İcracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı' önerisinden farklı bir metin çıktı. Metinde iki belediye başkanına vurgu yapılarak 'Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır' ifadesi yer aldı.

Meral Akşener'in memnuniyetsizliği yüzünden okundu!
Ekleme: 6.03.2023 - 21:35 Güncelleme: 6.03.2023 - 21:53 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener'in memnuniyetsizliği yüzünden okundu!
6'lı koalisyonun krizlerin gölgesinde gerçekleşen toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı.

Toplantı sonrası yapılan açıklama esnasında ise Meral Akşener'in mutsuz görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Kılıçdaroğlu, masadaki genel başkanlar için Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaklar vurgusunda bulundu.

Meral Akşener'in memnuniyetsizliği yüzünden okundu!

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş için önerdiği icracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı önerisine ise değinmedi.

Toplantı sonrası yapılan bildirideki metinde ise iki belediye başkanının Cumhurbaşkanı Yardımcılığı adaylığı konusu, Akşener'in planını muğlakta bıraktı.

Bildiride; 'İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklar' ifadesi yer aldı.

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