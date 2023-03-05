Hatay'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz'in İskenderun Körfezi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Hatay'ın Payas ilçesine yakın bir bölgede yaşanan deprem deniz yüzeyinin 5,39 kilometre derinliğinde meydana geldi.Depremin çevre illerden de hissedildiği bildirildi.AFAD Başkanı Yunus Sezer, İskenderun Körfezi'nde saat 23.49'da meydana gelen 4,5 büyüklüğünde deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.Sezer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İskenderun Körfezi'nde saat 23.49'da meydana gelen ve Hatay ilimizde de hissedilen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.Ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirten Sezer, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.