DEVA Partisi Akşener'in 'Yavaş - İmamoğlu' formülünü tepkiyle karşıladı: Bu dayatma kabul edilemez

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Meral Akşener'in Altılı Masa'yı dağıtmasının ardından bugün İYİ Parti Genel Merkezi'ne gitti.Toplantı çıkışı açıklamalardan bulunan İmamoğlu, ''Kılıçdaroğlu'nun bilgisi var, 6'lı masanın öneminin bilincindeyiz'' açıklamasında bulundu. Mansur Yavaş ise, ''Milletimizin ayrılığa tahammülü yok, tekrar bir araya gelinmesi arzusu milletimizin arzusu, bunu ilettik'' dedi.Akşener İmamoğlu ve Yavaş'a cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif ettiAkşener'in Yavaş ve İmamoğlu ile görüşmesinin ardından İYİ Parti tarafından ilk açıklama parti sözcüsü Kürşad Zorlu'dan geldi. Zorlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif ettiklerini söyledi.Gelişmelerin ardından Halk TV yayınında DEVA Partisi'nin Akşener'in 'Yavaş - İmamoğlu' formülüne karşı çıktığı öne sürüldü. DEVA Partisi kaynaklarının Akşener'in Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı önerisinin masada tartışılabileceğini ancak bunun dayatılmasının kabul edilmeyeceğini açıkladığı belirtildi.