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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Tek gündemimiz deprem yaralarını sarmaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını yeniden vurguladı. "Tek gündemimiz depremdir, deprem yaralarını sarmaktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi çekişme, polemiklerle, kavgalarla örülü seçim kampanyası yapmayı içimize sindiremeyiz. Depremin ilk gününden itibaren asla siyasi tartışmaya girmedik. Söylenenleri not etmekle belirtmekle yetindik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Tek gündemimiz deprem yaralarını sarmaktır
Ekleme: 6.03.2023 - 21:25 Güncelleme: 6.03.2023 - 21:34 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Tek gündemimiz deprem yaralarını sarmaktır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.


'Tek gündemimiz depremdir'

Türkiye'nin 'asrın felaketi' olarak tanımlanan depremlerin yaralarını sarması için güçlü bir yönetime ve siyasi iradeye ihtiyacı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir felaketin üstesinden gelmek, devletimizle birlikte vatandaşımızın bekasını güvence altına almak, şehirlerimizi ve toplumumuzu afetlere karşı dirençli hale getirmek siyasi istikrarla mümkündür. Tek gündemimiz depremdir, deprem yaralarını sarmaktır. Seçim süreci beraberinde getirdiği yıpratıcı siyasi gerilimler ve gündemi kilitlemesi sebebiyle ister istemez bu çabaları gölgeleme riski taşıyor. Bunun için de gündem sapmasına yol açacak seçim sürecinin bir an önce geride bırakılması, ülkenin seçim gerilimi ve tartışmalarından hızla çıkması şarttır' dedi.

'Kavgalarla örülü seçim kampanyası yapmayı içimize sindiremeyiz'

Seçimin 14 Mayıs tarihinde yapılmasının bu imkanı vereceğine inandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bizim seçim sürecindeki gündemimiz yine deprem olacaktır. Maddi ve manevi kayıpların telafisi olacaktır. Siyasi çekişme, polemiklerle, kavgalarla örülü seçim kampanyası yapmayı içimize sindiremeyiz. Depremin ilk gününden itibaren asla siyasi tartışmaya girmedik. Söylenenleri not etmekle belirtmekle yetindik. Yalan ve iftiralarla çalışmaları tehlikeye atanlarla, rahat koltuklarında ahkam kesenleri, insanımız can derdinde iken mal bölüşümü derdine düşenleri, kısacası gördüğümüz duyduğumuz her şeyi not ettik. Depremzedelerin yaralarını sarıp, yüzlerini güldürene kadar bu notları tutmayı sürdüreceğiz. Normal günlere dönünce herkese hak ettiği cevabı verecek, hak ettiği muameleye tabi tutacağız. Başka bir gündemle, başka bir tartışmayla meşgul olmayacağız. Türkiye'nin böyle bir vakit kaybına, enerji israfına tahammülü yoktur. Türkiye için hemen şimdi diyoruz. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Kilis için hemen şimdi diyoruz. Adana için, Şanlıurfa için hemen şimdi diyoruz. Diyarbakır, Elazığ için hemen şimdi diyoruz.' diye konuştu.

'10 Mart'ta seçim kararı alacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

'İnşallah 10 Mart cuma günü anayasanın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla süreci başlatıyoruz. 11 Mart itibariyle seçim takvimi ile hususlar YSK'nın yetki alanına girmektedir.

Bu süreçte başka ile taşınan, yurt ve misafirhanede konaklayan, çocuğun kaydını başka ile alan, sağlık nedeni ile başka ile giden, seçmen kütüğünü yaşadığı yere nakleden hangi sebeple olursa olsun 6 Şubat felaketinden sonra ikametgahını, seçmen kaydını değiştiren depremzedelerimziin kendilerine sağlayan hak ve imkanlarından mahrum kalmamalarını sağlayacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini yayınlıyoruz.'
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