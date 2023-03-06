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Beyaz Gazete
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Bartın’da kendine zarar vermek isteyen çocuğunu engellemek isteyen baba öldü, anne yaralı!

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki E.K bıçakla kendine zarar vermek istedi. Çocuğuna engel olmak için araya giren baba Esat Köse (44) bıçağın boğazına gelmesiyle öldü. Anne Gülden Köse ise yaralandı.

Ekleme: 6.03.2023 - 17:03 Güncelleme: 6.03.2023 - 17:05 / Editör: Ozge Selin
Bartın’da kendine zarar vermek isteyen çocuğunu engellemek isteyen baba öldü, anne yaralı!
Olay, saat 01.30 sıralarında Kum Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen E.K., iddiaya göre mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kendine zarar vermek istedi.

BOĞAZI KESİLEN BABA KURTARILAMADI, ANNE YARALI

Bu sırada babası emekli madenci Esat Köse, E.K.'ye müdahale ettiği sırada boğazından, annesi de kolundan bıçaklandı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaralanan Esat ve Gülden Köse çiftini Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Esat Köse, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

E.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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