Bakan Bilgin: Yarın geçici işçiler ile ilgili düzenlemeyi Meclise sevk edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.Çalışma hayatına ilişkin bir soru üzerine Bilgin, 'Yarın geçici işçiler ile ilgili düzenlemeyi Meclise sevk edeceğiz.' dedi.Bir gazetecinin, 'EYT ile ilgili yasal düzenlemede taşerondan kadroya geçenler emeklilik şartını karşılama durumunda zorunlu emekliliğe sevk ediliyordu, bunu kaldırdınız. 4B'lilerin böyle bir talebi vardı.' sözleri üzerine Bilgin, 'Yetiştirebilirsek o mevzuya bunu da ekleyeceğiz. Zorunlu emeklilik şartını hepsinde kaldıracağız.' diye konuştu.Buna ilişkin bir sayı olup olmadığı sorusu üzerine Bilgin, 'Sayı az, işçiler kadar değil ama sayıya bakarak yapmıyoruz. Niye zorunlu emekli ediyoruz? Bunu kaldıracağız, eşit bir düzenleme için çalışıyoruz.' dedi.