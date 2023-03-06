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Beyaz Gazete
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Ayşenur Arslan, Meral Akşener'in 'Kemal Kılıçdaroğlu hiddetlendi' iddiasını kabul etmedi

CHP'ye yakın gazeteci Ayşenur Arslan, Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun masada Akşener'e hiddetlenerek ayağa kalkmasını kabul etmeyerek 'masal' nitelemesi yaptı.

Ekleme: 6.03.2023 - 09:50 Güncelleme: 6.03.2023 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Ayşenur Arslan, Meral Akşener'in 'Kemal Kılıçdaroğlu hiddetlendi' iddiasını kabul etmedi
Muhalefette seçime 2 ay kala yaşanan dağılmanın yankıları sürüyor.

Bugün 5'li masanın aday açıklaması beklenirken ayrılığı getiren gerilme ilişkin ayrıntılar dün ortaya çıkmıştı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masaya aday olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı aday olarak sunarak kamuoyu yoklaması talep ettiğini, bunun üzerine ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiddetlenerek ayağa kalktığını ileri sürdü.

Kamuoyunda dikkat çeken bu açıklama, Kılıçdaroğlu destekçilerini kızdırdı.

Kılıçdaroğlu'nun sakin yapısına 'yakıştırılamayan' bu tavır, CHP'liler tarafından reddedildi.

'Kılıçdaroğlu hiddetle ayağa fırlamış'
Akşener'in açıklamasına Halk TV'nin tanınan yüzü Ayşenur Arslan da tepki gösterdi.

İyi Parti Lideri'nin anlatısını 'masal' olarak nitelendiren Arslan, dönemin başbakanı Bülent Ecevit ve 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer arasında yıllar önce yaşanan Anayasa kitapçığı fırlatılması olayını hatırlattı.

Arslan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Son 6'lı toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu hiddetle ayağa fırlamış. Ecevit'in son demlerinde Sezer'in anayasa kitapçığını fırlatma masalı aklıma geldi. Aynı ölçüde 'fıtrata aykırı'.. Olmadı, olmaz…'

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